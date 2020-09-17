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  4. O ilçede şaşkına çeviren manzara! Her yerden yılan çıkıyor

O ilçede şaşkına çeviren manzara! Her yerden yılan çıkıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin farklı noktalarında görülmeye başlayan hayvan istilalarından sonuncusu Bilecik'te gerçekleşti. Yılanların son günlerde sıklıkla görülmeye başladığı kentte ortaya çıkan manzaralar vatandaşları tedirgin etti.

O ilçede şaşkına çeviren manzara! Her yerden yılan çıkıyor

Pazaryeri ilçesinde son haftalar artan yılan vak’aları vatandaşları tedirgin ederken, yakalan veya ölü bulunan yılanların boyu 2 metreyi geçiyor. İlçeye merkezi Dereboğaz Mahallesinde Kemal Gümüş tarafından sokakta bir araç tarafından ezilmiş halde ölü bulunan yılanın boyu ise görenleri şaşkına çevirdi. 2,5 metre boyundaki yılan ilçe halkının merak konusu olurken, geçtiğimiz haftada ilçe merkezinde yarı baygın bir şekilde boyu 2 metreyi bulan başka bir yılan da yakalanmıştı.

İHA

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