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O ilçedeki kadınların gelir kapısı oldu! Yaptığı yemekler çok beğenilince kendi işinin patronu oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
05.11.2024 15:15
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Ülkemizde birçok kadın girişimci bulunuyor. Aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen kadınlardan kimisi kendi iş yerini açıyor kimi ise evden ürün satışı yapıyor. Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evinde yaptığı yemeklerin çok beğenilince kendi lokantasını kuran kadın, ilçedeki kadınları da istihdam ederek gelirlerine katkı sağlıyor.

O ilçedeki kadınların gelir kapısı oldu! Yaptığı yemekler çok beğenilince kendi işinin patronu oldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde ikamet eden Cemile Karasülüman, 15 yıl boyunca bir tekstil firmasında çalıştıktan sonra kendi iş yerini açma kararı verdi. Evinde yaptığı yemeklerin komşuları ve ailesi tarafından çok beğenilmesi üzerine Cemile Karasülüman, yöresel yemeklerin yapılacağı lokanta açma kararı aldı. Kendisi gibi kadın girişimcileri de yanına alan Cemile Karasülüman, keni işinin patronu oldu. İlçe halkı, esnaf ve öğrencilerden büyük ilgi gören Karasülüman, işlerini daha da büyüttü. 9 yıldır kendi iş yerini işleten Cemile Karasülüman, ilçedeki ev hanımları ile üniversite öğrencilerini istihdam etmeye başladı. Ev hanımları ve üniversite öğrencileri, iş yerinde ev ekonomilerine katkı sağlıyor.

"EV YEMEKLERİYLE MEMLEKETİMİZDE GÜZEL TUTUNDUK"

Yıllarca tekstil firmalarında çalıştığını söyleyen Cemile Karasülüman, "1998 yılında İstanbul'a gittim. 7 yıl boyunca İstanbul'da tekstil firmasında çalıştım. 2002 yılında İnebolu'ya tekrar geri gelip memleketime yerleştim. Burada da 8 yıl bir tekstil firmasında çalıştım. Çalıştığım sürece hep kendi işimin olmasını istedim. 2016 yılında çok şükür kendi lokantamızı kurduk. 9 yıldır da lokanta işini yapıyoruz. Ev yemekleriyle memleketimizde güzel tutunduk. Esnaflarımız, halkımız bizleri destekledi. Bugünlere kadar geldik, ev yemeklerimizde kadın arkadaşlarımızla birlikte 9 yıldır lokantamızı işletiyoruz" dedi.

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Her gün yöresel yemekler yaptıklarını anlatan Karasülüman, "İnebolu, sevdiğimiz bir ilçemiz. İnebolu'da çaba göstermeden bir yerlere gelmek kolay değil ama mücadele ettikten sonra Rabbim herkesin rızkını veriyor. Mücadele etmek gerekiyor. Yöresel mantımız, etli ekmeklerimiz, yöresel tarhana çorbamız, ev yemeklerimiz, her gün sulu yemeklerimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz" diye konuştu.

"ELİM LEZZETTLİ OLDUĞUNDAN ÖTÜRÜ LOKANTA AÇMAYA KARAR VERDİM"

Lokanta işletmeye başlamadan önce de yaptığı yemeklerin çok beğenildiğini söyleyen Karasülüman, "Benim, bu işe başlama noktam evde yaptığım yemekleri genellikle çocuklarım, evimize gelen misafirler çok beğenmesi oldu. Komşularımız sürekli elimin lezzetli olduğunu söylerdi. Ben de tekstil firmasında çalışırken yöresel ev yemekleri tarzında bir yerin İnebolu için gerekli olabileceğini düşündüm. Bu düşünce ile başladık, gerçekten de tutunduk. Öğretmen arkadaşlarımız, işçilerimiz, öğrencilerimiz, esnaflarımız, herkes memnuniyetlerini bizlere dile getiriyorlar" şeklinde konuştu.

"DAHA BÜYÜK BİR RESTORAN SAHİBİ OLMA HAYALİM VAR"

Kadınlarla birlik olmaya çalıştıklarını kaydeden Karasülüman, "Amacım İnebolu kadını çok mücadeleci, genellikle kadın olarak hep birbirimize destek oluyoruz. İnebolu'da birkaç tane sadece işletmeyi kadınlar işletiyor. Birlik olalım, birbirimize destek olalım, kadınlarımız bir yere gelsin artık istiyoruz. Bizlerde kadın girişimci olarak kadın çalışan arkadaşlarımızla birlikte birbirimize destek olarak bu işi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"YEMEK YAPMAK ÇOK HOŞUMA GİDİYOR, ÇOK MUTLU OLUYORUM"

Aile bütçesine destek vermek için restoranda çalışan Nermin Sönmez ise, "Burada yemek yapmak çok hoşuma gidiyor, çok mutlu oluyorum. Bu iş yerinde olmak sevindiriyor. Ayrıca bazen toplu yemekler alıyoruz. Evlerinde boş kalan hanımlar iş yerine geliyor ve bizlere yardım ediyorlar. Severek yapıyoruz, çayımızı ve kahvemizi içerken yemeklerimizi hazırlıyoruz. Üniversite öğrencileri, dışarıdan ilçemize geliyorlar. İnebolu da küçük bir ilçe, iş arayanlar oluyor. Cemile hanım da, 'gelin bize yardım edin, harçlığınızı çıkartın' diyor. Gelip burada bizlere yardımda bulunanlar oluyor. Onlar bize yardım ediyor, bizler de onlara imkan sunmuş oluyoruz" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu İnebolu kadın girişimci Kadın
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