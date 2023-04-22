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O ilçenin nüfusu 10 katı arttı! Kilometrelerce araç kuyruğu... Akın ettiler

22.04.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’ın 6 bin 600 nüfuslu tarihi ve turistik ilçesi Amasra Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrarken ilçe girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlçenin nüfusu günü birlikçi ziyaretçilerle beraber 10 katı artarak 60 binin üstüne çıktı. Amasra'daki yoğunluğun bayram tatilinin son gününde akşam saatlerine dek sürmeyi bekleniyor.

O ilçenin nüfusu 10 katı arttı! Kilometrelerce araç kuyruğu... Akın ettiler

Batı Karadeniz'in önemli turizm noktalarından biri olan Bartın'ın Amasra ilçesi bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ilgi gören 6 bin 600 nüfusa sahip ilçede konaklama tesisleri tamamen doldu. İlçenin nüfusu günü birlikçi ziyaretçilerle birlikte 10 katı artarak 60 binin üstüne çıktı.

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KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi mekanlarla birlikte hediyelik eşyaların satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısı da yoğunluğun en üst noktaya çıktığı alanlar arasında yer aldı.

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Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçe merkezi girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İlçe merkezinde yer alan otoparklarda araç park edecek alan kalmayınca sürücüler alternatif otopark alanlarına yönlendirildi.

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İlçe genelinde emniyet tedbirleri artırılırken Amasra'daki yoğunluğun bayram tatilinin son günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. (İHA)

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Ramazan Bayramı Bartın Amasra bayram

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