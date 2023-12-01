O ilçeyi fırtına vurmuştu! Sahilde geriye çöp yığını kaldı

Karadeniz’de geçen hafta sonu etkili olan fırtına, Kastamonu’daki birçok ilçede maddi hasara sebep oldu. Abana ilçesinde de etkili olan fırtına sebebiyle girişi kum yığınıyla kapanan balıkçı barınağında tekneler mahsur kaldı. Sahile taşan deniz suyunun geri çekilmesiyle de geriye çöp yığını kaldı.

Girişi kapanan balıkçı barınağında çalışma başlatıldı. Barınağın girişini kapatan kum yığını iş makinesi ile karaya çıkartılıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından barınaktaki tekneler denize açılabilecek. (İHA)









