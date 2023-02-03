HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı! AK Parti'den tepki: Bu bizi şaşırtmadı

O ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı! AK Parti'den tepki: Bu bizi şaşırtmadı

03.02.2023 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Aydın'da miting düzenleyecek. Programın tanıtımı için kentin çeşitli yerlerine AK Parti yönetimi tarafından afişler asılmıştı. O afişler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dereye atıldı. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek duruma tepki göstererek, "Muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bu siyaset üslubu, neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur. Bu bizleri şaşırtmadı." dedi.

O ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı! AK Parti'den tepki: Bu bizi şaşırtmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, pazar günü Aydın'da yapacağı miting ile ilgili yol kenarına asılan afişler, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sökülüp, dereye atıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

1

AK PARTİ TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazar günü Aydın'da yapacağı miting ile ilgili hazırlanıp, yol kenarına yerleştirilen afişler bugün sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sökülüp, dereye atıldı. Afişlerin derede olduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı'na iletti. Konunun jandarma ekiplerine bildirilmesinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, yaşanan olaya tepki gösterdi.

2

"BU BİZLERİ PEK ŞAŞIRTMADI"

Konuyla ilgili açıklama yapan Celbek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a gelişi ile asılan afişler kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğramıştır. AK Parti İncirliova teşkilatı olarak afişlerimize yapılan çirkin saldırıyı ilk etapta şiddetle kınadığımızı duyurmak isteriz. Aslında daha önceden de görmeye alışık olduğumuz, muhalefetin karalayıcı, iftiracı, zarar verici bu siyaset üslubu, neredeyse her seçim döneminde karşılaştığımız tablodur. Bu bizleri pek şaşırtmadı. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun tepkinizi bu şekilde saldırarak göstermeniz sizlerin siyasi seviyenizi ortaya koymaktadır. Demokraside tepkileri göstereceğimiz tek yer sandıktır. Fakat bunu hazmedemeyenler tepkilerini afislere zarar vererek göstermektedir. Yasal işlemleri başlattık ve konunun bizzat takipçisi olacağız" dedi. (DHA)

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzde 73 zam bayram havası estirdi! Çalışanlar zammı mehterle kutladıYüzde 73 zam bayram havası estirdi! Çalışanlar zammı mehterle kutladı
YÖK Kanunu kabul edildiYÖK Kanunu kabul edildi
İşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındıİşte ilk sözleri... Metin Uca ve Barbaros Şansal gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Aydın Recep Tayyip Erdoğan afiş

En Çok Okunan Haberler

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

MHK'dan Ali Palabıyık kararı!

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Tünelden geçen 100 milyonuncu araca hediye

Son anketteki fark gündem yarattı! Adaylık için o isim öne çıktı

Son anketteki fark gündem yarattı! Adaylık için o isim öne çıktı

Silahlı saldırganı otomobille çarparak öldürdü! O anlar kamerada

Silahlı saldırganı otomobille çarparak öldürdü! O anlar kamerada

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı 'Cumartesi ve pazar günü...'

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya uyardı 'Cumartesi ve pazar günü...'

Not kağıtlarına yazılan dehşet! 'Sana köpek muamelesi yapacağım'

Not kağıtlarına yazılan dehşet! 'Sana köpek muamelesi yapacağım'

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.