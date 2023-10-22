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O ilimizde tatilciler sahillere akın etti! Ekimin son haftasında deniz keyfi yaptılar

22.10.2023 13:56 | Son Güncelleme:
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Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler, sahillere akın etti. Tatilciler, ekim ayının son haftasında güneşlenip, deniz keyfi yaptı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, hafta sonu yoğunluk oluştu.

O ilimizde tatilciler sahillere akın etti! Ekimin son haftasında deniz keyfi yaptılar

Türkiye'de bazı illerde yağmur ve kar etkili olurken, Antalya'da pazar günü güneşli ve sıcak hava yaşandı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 69 seviyelerinde olduğu kentte, yerli ve yabancı tatilciler, sahillere akın etti.

BAZILARI GÜNEŞLENDİ, BAZILARI DA YÜZDÜ

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, hafta sonu yoğunluk oluştu. Sahile gelenlerden bazıları güneşlenirken, bazıları da yüzdü. Bazı vatandaşlar ile çocuklar paddle board ile kanoya binerken, bazıları da falezlerin altındaki 6 metrelik kayadan denize atlamayı tercih etti.

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Antalya'da, hafta boyunca hava sıcaklığının 26-28 derecelerde olması bekleniyor. (DHA)

Günün önemli manşetleri


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antalya deniz konyaaltı sahili

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