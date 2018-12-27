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O liderin tuvaleti altından!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki, ‘Uçan Kremlin’ denilen altın tuvaletli lüks uçağının içi hasta bir gencin ziyareti esnasında görüntülendi.

O liderin tuvaleti altından!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 390 milyon sterlin değerindeki ‘Uçan Kremlin’ denilen lüks uçağının içi görüntülendi.

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Arslan Kaipkulov adlı 15 yaşındaki Rus gencin hayalini gerçekleştirmek için Ilyushin Il-96-300 uçağa girmesine izin verildi.

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Putin tarafından bir kamera hediye edilen hasta genç, Rus liderin izin vermesi sayesinde lüks uçağın içinde gezinti gerçekleştirdi.

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Uçaklara meraklı olan Kaipkulov sayesinde Putin’in altın kaplama tuvaletli, özel şarap stoklu ve çift kişilik yatak içeren uçağının içi basına yansıdı.

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Ancak Rus gence uçağın gizli bölümleri gösterilmedi.

RUSYA'DA ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret düzeyi en az ülkeler arasında bulunan Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in asgari ücret zam kararı resmen yürürlüğe girmişti. Putin'in imzaladığı kararnameye göre Rusya'da asgari ücret 9 bin 489 rubleden 11 bin 280 rubleye çıkarılmıştı.

Rus halkının asgari ücret tutarı geçtiğimiz yıl Türk lirasına göre 760 TL civarındayken gelen zam ile 870 TL civarına çıkmış oldu. 1 ekmeğin 32 ruble, 1 litre benzinin fiyatının 45 ruble olduğu Rusya'da Putin'in zammı yine halkı ve işçi sendikalarını mutlu etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
putin Kremlin uçak Rusya altın tuvalet

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