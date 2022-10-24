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O mesajdan sonra dehşeti yaşadı! Zorla kıyafetlerini çıkarttılar, suratını jiletle kesip...

24.10.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da sokak ortasında dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Bir kişi, genç kıza mesaj attı. Sonrasında ise korkunç anlar yaşandı. Kızın erkek kardeşleri tarafından akılalmaz muameleye maruz kalan gencin, zorla kıyafetleri çıkarıldı, suratı jiletle kesildi. Genç, sokak ortasında öldüresiye darbedildi.

O mesajdan sonra dehşeti yaşadı! Zorla kıyafetlerini çıkarttılar, suratını jiletle kesip...

Korkunç olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Büyük Saat yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, bir genç mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından darp edildi. Akılalmaz darp olayında gence dehşete düşüren bir şekilde şiddet uygulandı. Öte yandan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

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ZORLA KIYAFETLERİ ÇIKARILDI, SURATI JİLETLE KESİLDİ

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kızın erkek kardeşleri, mesaj atan kişinin önce zorla kıyafetlerini çıkarttı.

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Daha sonra gencin suratını jiletle kesen şahıslar, kemerle vurmaya başladı. Genç tekme tokat darp edildi. (İHA)

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Adana Seyhan mesaj

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