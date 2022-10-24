O mesajdan sonra dehşeti yaşadı! Zorla kıyafetlerini çıkarttılar, suratını jiletle kesip...

Korkunç olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Büyük Saat yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, bir genç mesaj attığı kızın erkek kardeşleri tarafından darp edildi. Akılalmaz darp olayında gence dehşete düşüren bir şekilde şiddet uygulandı. Öte yandan o anlar kameralar tarafından da kaydedildi.

ZORLA KIYAFETLERİ ÇIKARILDI, SURATI JİLETLE KESİLDİ

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde kızın erkek kardeşleri, mesaj atan kişinin önce zorla kıyafetlerini çıkarttı.

Daha sonra gencin suratını jiletle kesen şahıslar, kemerle vurmaya başladı. Genç tekme tokat darp edildi. (İHA)