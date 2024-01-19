O sihirli cümleyi mutlaka kurun! 5 maddede mutlu bir evliliğin sırrı... Cinsellik sandığınızdan daha etkili, hem de her yaşta

Yıllar içerisinde evli çiftlerin bazıları birbirlerinden uzaklaşmaya başlayabiliyor. Burada çiftlerin zaman içinde farklı kişiliklere bürünmesi ya da karakterlerin farklılaşması da etkili olabiliyor. Bu durumda, evliliklerin uzun süre devam etmesinin önünde engeller de çıkabiliyor. Peki, uzun süreli mutlu bir evlilik mümkün mü ve sırrı ne? İşte pek çok araştırmanın da konusu olan mutlu evlilik için altın değerinde ipuçları...

Mutlu bir evlilik sürdürmek konusunda her çift için tek ve net bir formül elbette yok. Ancak pek çok evliliğin temel sorunları ve o sorunların da temel çözümleri ortalama olarak aynı. Bu nedenle çiftlerin bazı kritik konulara dikkat etmesi uzun yıllar boyunca mutlu ve keyifli bir evlilik yaşamalarına olanak tanıyor.

PARA KONUSU

Birçok evli çiftin tartışmasının ana konusu genellikle para oluyor. Araştırmalar insanların kendilerinden tam ters karakterde insanlara aşık olduğunu ortaya koyarken ekonomik olarak da zıt karakterli çiftlerin para konusunda ciddi anlamda anlaşmazlık yaşadıkları tespit edildi. Özellikle tüketim alışkanlıkları konusunda benzerlik taşıyan çiftler, diğerlerine göre daha mutlu bir evlilik sürdürüyorlar.

CİNSEL YAŞAM

Evlilikleri, dışsal faktörler de olumsuz anlamda etkileyebiliyor. Dışarıdan etkilenen çiftler, bunu evliliklerine yansıttıklarında ciddi problemlerle karşı karşıya kalabiliyorlar. Araştırmalar da evli çiftlerin düzenli olarak cinsel ilişki yaşamasının bu konuda olumlu bir etki yarattığını söylüyor. Hatta cinsel yaşamı düzenli ve keyifli hale getirmek, sorunların üstesinden gelmeyi kolaylaştırıyor. Üstelik, 30-40 yaşlarındaki erkeklere göre 50'li yaşlarındaki erkeklerin daha fazla cinsel yaşamdan tatmin oldukları da belirtiliyor. Hatta neredeyse 20-30 yaşlarındaki tatminleriyle benzer olacak şekilde...

SİHİRLİ CÜMLE: TEŞEKKÜR EDERİM

Tek bir cümlenin mutlu evliliğin sırrı olduğunu düşünür müydünüz? Neden olmasın ki... Araştırmalar "Teşekkür ederim" cümlesinin çiftleri mutlu ettiğini de ortaya koyuyor. Bu basit cümleyi, günlük ev işleri ya da çiftlerin birbirine yardım ettiği konularda kullanmak, sihir gibi bir etki gösteriyor. Bir diğer kelime ise "Biz". Özellikle çiftler anlaşmazlıklarıyla alakalı konuştuklarında bir olduklarını belirtecek şekilde "Biz"li cümleler kurduklarında bu olumlu yaklaşım ilişkinin dinamiklerine de yansıyor. Böylece negatif tutumlar daha az sergilenmeye başlıyor. "Sen" ya da "Ben" kalıpları ise maalesef ilişkiyi çıkmaza sürüklüyor.

ALTTAN ALMAK

Evliliklerdeki sorunlar, negatif davranışlarla katlanarak artıyor. Bu nedenle evliliklerinde problem gören çiftlerin tek çıkış noktası olarak birbirlerini suçlamak yerine alttan almaya yönelmelerinde yarar oluyor.

AŞK DAİMA ZAMANA MEYDAN OKUYOR

Araştırmalar, uzun süreli mutlu evliliklerde çiftlerin halen eşlerine aşık olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada eşe romantik bir aşkla bağlı olmak ile ilişkinin bir alışkanlığa dönüşmüş olması arasında büyük bir fark ortaya çıkıyor. Aşkı uzun bir süre taze tutabilmek için ise emek verme ihtiyacı kaçınılmaz.



