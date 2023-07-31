O soru yanıtını Yüksek Askeri Şura'da bulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanıyor

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden birçok ismin ilk kez katılacağı YAŞ toplantısında kritik kararlar alınacak.

Yaşar Güler'in milli savunma bakanı olmasının ardından boşalan genelkurmay başkanlığı koltuğuna atanacak isim de toplantıda değerlendirilecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanlığı makamını devralmıştı.

Genelkurmay başkanı olarak atanabilecek diğer isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.