HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. O soru yanıtını Yüksek Askeri Şura'da bulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanıyor

O soru yanıtını Yüksek Askeri Şura'da bulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanıyor

31.07.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının gündeminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atama dosyaları olacak. "Yeni genelkurmay başkanı kim olacak?" sorusunun da bu kapsamda yanıt bulması bekleniyor.

O soru yanıtını Yüksek Askeri Şura'da bulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanıyor

Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden birçok ismin ilk kez katılacağı YAŞ toplantısında kritik kararlar alınacak.

Yaşar Güler'in milli savunma bakanı olmasının ardından boşalan genelkurmay başkanlığı koltuğuna atanacak isim de toplantıda değerlendirilecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanlığı makamını devralmıştı.

thumbs_b_c_4f644a88363a718598163a36e7be7130

Genelkurmay başkanı olarak atanabilecek diğer isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

Türkiye, Esenyurt'taki tekel bayi vahşetini konuşuyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırganlardan biri daha yakalandı Türkiye, Esenyurt'taki tekel bayi vahşetini konuşuyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırganlardan biri daha yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece: Sokakta kuş uçurtmadılar! Silahlarıyla yakalandılar, görüntüler dikkat çektiTekel cinayetinden sonra Esenyurt'ta hareketli gece: Sokakta kuş uçurtmadılar! Silahlarıyla yakalandılar, görüntüler dikkat çekti
Kentsel dönüşümde yeni plan! Ücretsiz olacak, kira desteği yerine...Kentsel dönüşümde yeni plan! Ücretsiz olacak, kira desteği yerine...
Herkeste aynı belirtiler görüldü! Aciller doldu taştıHerkeste aynı belirtiler görüldü! Aciller doldu taştı
Anahtar Kelimeler:
Yüksek Askeri Şura

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

Kilitli bir kutu satın aldı! Çıkanlara inanamadı...

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Hem rahat hissedin hem tarz görünün! Adidas ayakkabıda fırsat

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Bir anda sudan fırlayıp tekneye çıktı

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Kremlin’i sarsan aşk iddiası! Aldattı mı?

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Çok satanlarda zirvede, tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.