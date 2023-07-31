SON DAKİKA | Türkiye, Esenyurt'taki tekel bayi vahşetini konuşuyor! Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırganlardan biri daha yakalandı

Son dakika: Dehşete düşüren olay, önceki gün saat 00.15 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan Tekel bayiinde meydana geldi. İş yerine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırdı. Saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf E. ise yaralandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Görüntülerde, 3 kişi iş yerinde muhabbet ederken, 4 kişi daha içeri giriyor. Yeşil tişörtlü biri ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıkıyor. Saldırganlardan birinin 'Babanı çağır konuşalım' dediği duyulurken, iş yeri çalışanının, "Şimdi böyle niye geldiniz bana bi söyleyin" diye yanıt veriyor. Beyaz gömlekli saldırgan ise, "Baban bir şey paylaşmış, çağır konuşalım" diyor. Kasada duran çalışan, "Babam ne paylaşmış söyleyin" diye yanıt verdikten sonra, saldırganlardan birinin "Sen bilmiyor musun?" dediği duyuluyor.

Tartışma esnasında yeşil tişörtlü saldırganın iş yeri çalışanının omzunu sıkmasının ardından, iş yeri çalışanı ile yeşil tişörtlü saldırgan arasında arbede çıkıyor. Arbede sırasında iş yeri çalışanı kasada bulunan silahı alarak, yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar şişelerle kasada bulunan kişiye saldırıyor. Beyaz gömlekli saldırgan üzerinde bulunan silahı çıkararak önce iş yeri çalışanına defalarca ateş ediyor. Ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor.

YAKALANDI

Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı.

Polisin, şüphelilerden Murat Özer'i gözaltına almasının ardından Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Zırhlı araç eşliğinde sağlık kontrolüne ve ardından adliyeye götürülen şüphelinin olay sırasında ayağından yaralandığı, koltuk değneğiyle yürüdüğü görüldü.

İKİNCİ SALDIRGAN DA YAKALANDI

Olayla ilgili yaşanan yeni gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor."

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı.



Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2023

ARKADAŞINI ZİYARETE GİTTİ

Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Bayındır’ın Yusuf Erzen’in arkadaşı olduğu, aynı mahallede yaşadıkları ve arkadaşını ziyaret için tekel bayiine geldiği öğrenildi.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre; Türkiye'nin gündemine oturan olayın nedeni iddiaya göre alacak verecek meselesiydi. Buna göre tekel sahibinin büyük oğlu M.E. daha önce saldırganlardan birini bacağından vurdu. Olayın unutulması için kan parası adı altında 500 bin lira ödenirken, genç çocuk ise tutuklandı. Bunun üzerine aileler arasında husumet sona erdi.

Ardından iki aile arasında ticaret yapıldı. Aynı zamanda PVC işi yapan tekel sahibinin borcunu ödememesi ise yeniden gerginliğe yol açtı. Saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen'den borcun ödenmesini istedi. Paralarını alamayınca konuyu mahkemeye taşıyan zanlılar, icra takibi başlattı. Bu durum karşısında öfkelenen baba Erzen, sosyal medyadan 'Boğazınıza dursun' şeklinde küfürlü bir durum paylaştı.

Duruma sinirlenen baba Erzen'in sosyal medyadan küfürlü paylaşım yapması üzerine şüpheliler tekel bayisine gitti. Baba Erzen'i bulmak için tekel bayiine gelen silahlı saldırganlar, Yusuf E., Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı gördü. Erzen kardeşlerden babalarını çağırmalarını isteyen saldırganlar, daha sonra çıkan arbedede ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan tartışma sonucu silahlar çekildi, 2 genç hayatını kaybetti.

(DHA-İHA-AA)

