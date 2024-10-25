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O tarihleri sakın kaçırmayın! Kasım ayı ay takvimi belli oldu!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
25.10.2024 16:56
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Ay takvimi astrologlar tarafından her aya özel olarak hazırlanıyor. Astroloji severlerin yakından takip ettiği ay takvimi önümüzdeki kasım ayı için belli oldu. Kasım ayı ay takvimine göre bu ay plan yapmadan önce işlerinizin yolunda gitmesi için haziran ayı takviminden faydalanarak en uygun tarihi seçebilirsiniz.

O tarihleri sakın kaçırmayın! Kasım ayı ay takvimi belli oldu!

Kasım ayına özel gün gün ay takvimi açıklandı. Bu takvimden yardım alarak spora, diyete, bir işe başlamak veya saç ve cilt bakımı, diş operasyonları gibi belirli planlar için en uygun tarihleri seçebilirsiniz. Astrolojiye inananlardansanız planlarınızı en uygun tarihlerde yapabilirsiniz. Astroloji meraklılarının severek takip ettiği kasım ayı ay takvimi haberimizde.

KASIM AYI AY TAKVİMİ

Saç Boyama: 6,7,12,13,14,15,21 Kasım

saç boyamak

Yıpranmış Saçlara Bakım: 14,15,16,17,22 Kasım

saç maskeleri ve yağlar

Saçların Çabuk Uzaması ve Gürleşmesi İçin Kesim: 21,22 Kasım

düzenli saç kesimi

Manikür-Pedikür: 6,7 Kasım

tırnak temizleme

Rahatlatıcı ve Onarıcı Masaj: 6,7,16,17 Kasım

Cilt Yenileyici-Leke Giderici Maske: 6,7,12,13 Kasım

bal ve tarçın maskes

Kaşları Gürleştirmek İçin Bakım: 12,13 Kasım

kaş bakım

Epilasyon: 25,26,27 Kasım

lazer epilasyon

Ayak ve Refleksoloji Masajı: 10,11 Kasım

Ayaktaki Nasır, Siğil ya da Mantar Tedavisi: 21,22,23,24 Kasım

Emzirmeyi Bırakma: 14,15,16 Kasım

Tuvalet Eğitimi: 14,15,16 Kasım

Bebek yapma: 1,2,28,29 Kasım

Ameliyat: 1,18,19,20,21,22 Kasım

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Diş tedavisi:1,21,22,23 Kasım

diş operasyonları

Diyete Başlama: 17,18,19,20,21,22 Kasım.

salata sağlıklı beslenme

Detoks: 1,2,3,14,15,16,17,29 Kasım

detoks

Spora Başlama: 12,21,22 Kasım

spor

Dua, meditasyon: 2,20,26,27,29,30 Kasım

Evde Tamirat-Tadilat: 4,5,22 Kasım

Ev Temizliği: 8,17,22,25 Kasım

Konserve: 12,13,14,15 Kasım

konserveler

Yardımlaşma: 8,9 Kasım

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Anahtar Kelimeler:
Astroloji
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