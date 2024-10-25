O tarihleri sakın kaçırmayın! Kasım ayı ay takvimi belli oldu!

Kasım ayına özel gün gün ay takvimi açıklandı. Bu takvimden yardım alarak spora, diyete, bir işe başlamak veya saç ve cilt bakımı, diş operasyonları gibi belirli planlar için en uygun tarihleri seçebilirsiniz. Astrolojiye inananlardansanız planlarınızı en uygun tarihlerde yapabilirsiniz. Astroloji meraklılarının severek takip ettiği kasım ayı ay takvimi haberimizde.

KASIM AYI AY TAKVİMİ

Saç Boyama: 6,7,12,13,14,15,21 Kasım

Yıpranmış Saçlara Bakım: 14,15,16,17,22 Kasım

Saçların Çabuk Uzaması ve Gürleşmesi İçin Kesim: 21,22 Kasım

Manikür-Pedikür: 6,7 Kasım

Rahatlatıcı ve Onarıcı Masaj: 6,7,16,17 Kasım

Cilt Yenileyici-Leke Giderici Maske: 6,7,12,13 Kasım

Kaşları Gürleştirmek İçin Bakım: 12,13 Kasım

Epilasyon: 25,26,27 Kasım

Ayak ve Refleksoloji Masajı: 10,11 Kasım

Ayaktaki Nasır, Siğil ya da Mantar Tedavisi: 21,22,23,24 Kasım

Emzirmeyi Bırakma: 14,15,16 Kasım

Tuvalet Eğitimi: 14,15,16 Kasım

Bebek yapma: 1,2,28,29 Kasım

Ameliyat: 1,18,19,20,21,22 Kasım

Diş tedavisi:1,21,22,23 Kasım

Diyete Başlama: 17,18,19,20,21,22 Kasım.

Detoks: 1,2,3,14,15,16,17,29 Kasım

Spora Başlama: 12,21,22 Kasım

Dua, meditasyon: 2,20,26,27,29,30 Kasım

Evde Tamirat-Tadilat: 4,5,22 Kasım

Ev Temizliği: 8,17,22,25 Kasım

Konserve: 12,13,14,15 Kasım

Yardımlaşma: 8,9 Kasım