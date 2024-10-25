O tarihleri sakın kaçırmayın! Kasım ayı ay takvimi belli oldu!

Kasım ayına özel gün gün ay takvimi açıklandı. Bu takvimden yardım alarak spora, diyete, bir işe başlamak veya saç ve cilt bakımı, diş operasyonları gibi belirli planlar için en uygun tarihleri seçebilirsiniz. Astrolojiye inananlardansanız planlarınızı en uygun tarihlerde yapabilirsiniz. Astroloji meraklılarının severek takip ettiği kasım ayı ay takvimi haberimizde.
Saç Boyama: 6,7,12,13,14,15,21 Kasım
Yıpranmış Saçlara Bakım: 14,15,16,17,22 Kasım
Saçların Çabuk Uzaması ve Gürleşmesi İçin Kesim: 21,22 Kasım
Manikür-Pedikür: 6,7 Kasım
Rahatlatıcı ve Onarıcı Masaj: 6,7,16,17 Kasım
Cilt Yenileyici-Leke Giderici Maske: 6,7,12,13 Kasım
Kaşları Gürleştirmek İçin Bakım: 12,13 Kasım
Epilasyon: 25,26,27 Kasım
Ayak ve Refleksoloji Masajı: 10,11 Kasım
Ayaktaki Nasır, Siğil ya da Mantar Tedavisi: 21,22,23,24 Kasım
Emzirmeyi Bırakma: 14,15,16 Kasım
Tuvalet Eğitimi: 14,15,16 Kasım
Bebek yapma: 1,2,28,29 Kasım
Ameliyat: 1,18,19,20,21,22 Kasım
Diş tedavisi:1,21,22,23 Kasım
Diyete Başlama: 17,18,19,20,21,22 Kasım.
Detoks: 1,2,3,14,15,16,17,29 Kasım
Spora Başlama: 12,21,22 Kasım
Dua, meditasyon: 2,20,26,27,29,30 Kasım
Evde Tamirat-Tadilat: 4,5,22 Kasım
Ev Temizliği: 8,17,22,25 Kasım
Konserve: 12,13,14,15 Kasım
Yardımlaşma: 8,9 Kasım