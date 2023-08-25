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O tehlikeye dikkat çekti: 'Sarı pas' hastalığı! 'Hiç alışmadığımız, beklemediğimiz yönde...'

25.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, bu yıl 'sarı pas' hastalığı nedeniyle tarım ürünlerinde kalitenin düştüğünü belirterek, "Hastalıklarla mücadele için zamanında ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bu ilaçlama rejimini düzgün uyguladığımızda, bu işin önümüzdeki yıllarda rayına oturacağını düşünüyoruz" dedi.

O tehlikeye dikkat çekti: 'Sarı pas' hastalığı! 'Hiç alışmadığımız, beklemediğimiz yönde...'

SCÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim, Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, bu yıl yağış fazlalığı nedeniyle tahıl üretiminde verimin arttığını ancak 'sarı pas' hastalığı nedeniyle ürün kalitesinde düşüş yaşandığını söyledi. Bu nedenle çiftçinin elindeki hububatı pazarlamakta zorlandığını belirten Yörük, "Türkiye'de de iklim ve yağış rejimi büyük oranda değişti. Küresel ısınmanın en büyük handikabı, bize bu şekilde oldu. Özellikle Sivas gibi karasal iklim bölgelerinde hiç alışmadığımız, beklemediğimiz yönde yağışlar olmaya başladı. Bu yağışlar, bizi maalesef olumsuz olarak etkiledi. Normalde ilk zamanlarda 'verim artıyor' diye sevinirken; bu sefer 'sarı pas' hastalığı nedeniyle kalitenin düşmesi durumu ile karşılaştık. Çiftçilerimizin neredeyse yüzde 30'unun, 40'nın bu durumdan etkilendiğini biliyoruz" diye konuştu.

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'ZAMANINDA İLAÇLAMAYI ÖNERİYORUZ'

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alımında belli bir kriteri olduğunu, bu kriterlere uymayan ürünlerin alınmadığını ifade eden Yörük, "Bu da elinde düşük kalite buğday olan çiftçilerin, bu ürünleri başka şekilde değerlendirmesine yol açacaktır" dedi.

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Yağış rejimi değiştiği için zamanında bitkisel hastalıklara karşı önlem alınması gerektiğini belirten Yörük, "Hastalıklarla mücadele için zamanında ilaçlama yapmamız gerekiyor. Bu ilaçlama rejimini düzgün uyguladığımızda, bu işin önümüzdeki yıllarda rayına oturacağını düşünüyoruz. Kaliteli buğdaylar, kaliteli hububat elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bu şekilde de ürünlerimizin değerli olacağını düşünüyoruz. Çiftçilerimize buradan tavsiyem; bundan sonra iklim, ekim, dikim prosedürlerini yakından takip ederek, yetkili makamların tavsiyeleri doğrultusunda zamanında ilaçlama ve zamanında kontrol yapmalarıdır" diye konuştu. (DHA)

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Sivas tahıl

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