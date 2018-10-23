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O trafik polisi konuştu: Bütün çocuklar benim çocuğum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 18:00 | Son Güncelleme

Bodrum’da umut yolculuğuna çıkan 20 kaçak göçmenin bulunduğu 7 kişilik fiber teknenin batmasının ardından kurtarılan 3 çocuk, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdi. Ölen kız çocuklarından birine kalp masajı yapıp, 100 metre boyunca koşarak ambulansa yetiştiren ve sağlık ekiplerinin yaşatmak için verdiği mücadeleyi gözyaşları içinde izleyen polis memuru Harun Kulaçoğlu o anları anlattı.

O trafik polisi konuştu: Bütün çocuklar benim çocuğum

Bodrum'daki tekne faciasında 9 yaşındaki Melek Abucezar'ı kurtarmak için büyük çaba sarf eden trafik polisi Harun Kılıçoğlu o anları sesi titreyerek anlattı. Yaklaşık 10 kişilik tekneye 34 mültecinin bindiği ve Gümbet sahilinden 50 metre açıldıktan sonra batan teknede can pazarı yaşanmıştı. Sahil Güvenlik ekipleri denizden, Polis ekipleri ilse karadan mültecileri aramaya başlamıştı. Olay yerinde sahil kenarından arama çalışmasına katılan 26 yıllık polis memuru Harun Kılıçoğlu’da aramalara katılmıştı. Çevrede arama yapan Harun Kılıçoğlu’da denizden çıkarılan kız çocuğunu kurtarmak için büyük bir çaba sarf etti. 100 metre boyunca hiç durmadan koşan ve çocuğu ambulansa yetiştiren Kılıçoğlu amblansın başında gözyaşlarını tutamamıştı. Olayın ardından isminin Melek olduğu öğrenilen Filistinli kız çocuğu yaşamını yitirmişti.

O anları Gazetecilere anlatan Kılıçoğlu telsizden geçen anons ile olay yerine gittiklerini belirterek “Bizi haber merkezimiz yönlendirdi. Olay Yerine gittiğimizde sayın İlçe Emniyet Müdürümüz Cüneyt Yörükoğlu olay yerindeydi. Olaya müdahale eden tüm polis arkadaşlarım müdürümüz tarafından sahildeki bölgelere yönlendirildi. Beni yönlendirdiği yerde bu olayla karşılaştım. İnşaata çalışan bir kardeşimiz sudan çocuğu çıkardı. Yorgun olduğunu görünce alarak çocuğu koşmaya başladım. Bir ara bir kalp masajı denemesi yaptım. Kısmen çocuğun yuttuğu suları çıkarmakta başarılı oldum. Daha sonra zaman kaybetmemek açısından teslim ettik” ifadelerini kullandı.

polis

"BÜTÜN ÇOCUKLAR BENİM ÇOCUĞUM"

2 evladı olduğunu ifade eden Kılıçoğlu “Öncelikle ben bir babayım. Onlar da benim bir yavrum. Bütün çocuklar benim çocuğum diye bakıyorum hayata. Ben devletin temsilcisiyim. Bu çocuklara da kendi çocuğum gibi baktım. Dilleri, dinleri, ırkları farklı olabilir ama onlarda bizim bir evladımız diye düşünüyorum. Bazı olayları yaşarken bazı olayları da kaçırırsınız. Benim odaklandığım bir konu vardı. Diğer konularla fazla ilgilenemedim. Ben sadece oraya odaklanmıştım. Bir baba ne düşünürse bende onu düşündüm orada. Vicdan meselesi oradaki olay. Biz millet olarak hepimiz koruyan gözeten insanlara kapısını açan devletin içinde yaşayan insanlarız. Korumaya çalıştık, yaşatmaya çalıştık. Biz hep yaşatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"HER OLAYDA ÜZÜLÜYORUZ"

Trafik kazalarından yaralananlara, hayatını kaybedenlere bile üzüldüğünü söyleyen Kılıçoğlu “Polislik mesleğinde bir çok olayla karşılaşıyorsunuz. Ben trafik polisiyim 26 yıldır karşılaşıyorum bazı olaylarla. Bir trafik kazasında da içimiz yanıyor. Trafik kazasından yaralanan veya hayatını kaybeden insanlarda benim insanım üzülüyoruz haliyle” ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANI ARADI

Birçok kişinin kendisini aradığını da söyleyen Kılıçoğlu, “Sayın bakanımız Süleyman Soylu aradı beni onure etti. Sayın valimiz aradı, İl emniyet müdürümüz aradı. Birçok kişi aradı ve onurlandırdılar beni.

(İHA)

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bodrum göçmen faciası trafik polisi Harun Kulaçoğlu

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