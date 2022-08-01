HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülke alarma geçti! Aralarında korgeneralin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan helikopterden haber alınamıyor

O ülke alarma geçti! Aralarında korgeneralin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan helikopterden haber alınamıyor

01.08.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan'da içerisinde Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan askeri helikopterden 6 saattir haber alınamıyor. Askeri personeller helikopterle, Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek üzere bölgeye ziyaret gerçekleştirmiş ve olay Belucistan'dan ayrıldıktan sonra gerçekleşmişti. Öte yandan Pakistan’da etkili olan şiddetli yağışlarda son bir günde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 kişi yaşamını yitirdi.

O ülke alarma geçti! Aralarında korgeneralin de bulunduğu 6 ordu mensubunu taşıyan helikopterden haber alınamıyor

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Belucistan eyaletindeki sel sebebiyle başlatılan yardım faaliyetlerini incelemek için bir grup askeri personel, helikopterle bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan incelemenin ardından aralarında Korgeneral Sarfaraz Ali'nin de bulunduğu 6 askeri taşıyan helikopter Karaçi'ye doğru hareket etti.

"ENDİŞE VERİCİ"

Ordu, Belucistan'dan ayrılmasının ardından 6 saat geçmesine rağmen helikopterden haber alınamaması üzerine, arama kurtarma çalışması başlattı.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, helikopterin kaybolmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

thumbs_b_c_dbcbcf2ce9edd55ff00c6d6ebfba089c

PAKİSTAN'DAKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDA 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde devam eden muson yağmurları hayatı olumsuz etkiledi.

Azad Cammu Keşmir bölgesinde bir evin çatısının çökmesi sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 10 kişi öldü.

Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların yol açtığı kazalarda 12 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK BELUCİSTAN ETKİLENDİ

Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yer Belucistan eyaleti oldu. Eyalet genelinde 10 bin 129 ev hasar gördü, 3 bin 406 ev tamamen yıkıldı.

Yağışlar sebebiyle 16 köprü ve 640 kilometre kara yolu zarar görürken, 20 binin üzerinde çiftlik hayvanı telef oldu.

BAŞBAKAN'DAN BÖLGEYE İKİNCİ ZİYARET

Eyaletteki 7 barajda çatlaklar oluştu.

Başbakan Şahbaz Şerif, beraberindeki heyetle son bir haftada ikinci kez Belucistan’a giderek incelemelerde bulundu.

Ülkede hazirandan bu yana etkili olan yağışlarda ölenlerin sayısı 457'ye yükseldi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta yandı! Dumanlar kentin her yerinden görüldüDünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta yandı! Dumanlar kentin her yerinden görüldü
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebilirizABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz
Eğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladıEğlence mekanında feci olay! İşe giriş sebebi yürekleri dağladı
Anahtar Kelimeler:
Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

ÖTV düzenlemesi sonrası büyük düşüş

25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz

25 bin kişi gelen mesajla şoke oldu: Sizi dolandırdık, özür dileriz

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

Arabanın fiyatı 8 milyon, zarar 3 milyon

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Arda Güler transferini Cimbom bitiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan fiyatları düşürecek projeyi duyurdu! 'Kira öder gibi'

İlginizi Çekebilir

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Boşanma partisi için ayarladığı üstsüz garsondan ertesi gün...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Yakın tarihe işaret etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.