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O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"

16.05.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sri Lanka’dan ülkenin petrol stoku ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Ülkenin Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisindeki istikrarsızlıkla alakalı yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Ranil Wickremesinghe “Petrol stokumuz bitti. Sadece bir günlük petrolümüz kaldı” dedi. Öte yandan ekonomik kriz nedeniyle gerginliklerin devam ettiği Sri Lanka’da, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 230 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

O ülke resmen duyurdu! "Sadece bir günlük petrol kaldı"

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, ülke ekonomisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Nakit sıkıntısı çekildiğini ve ekonomik gidişatın tehlikeli bir hal aldığını belirten Wickremesinghe, “Petrol stokumuz bitti. Şu anda sadece bir günlük petrol stokuna sahibiz” açıklamasında bulundu. Ülkenin gelecek günlerde daha kötü şartlarla karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarılarda bulunan Başbakan Wickremesinghe, Sri Lankan Havayolları şirketinin özelleştirilmesi gerektiğini de söyledi.

"PARA BASMAK ZORUNDAYIZ"

Ülke ekonomisindeki istikrarsızlığın altını çizen Wickremesinghe, “Maaşları ödemek ve temel ihtiyaçları karşılamak için para basmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

ŞİDDET OLAYLARINDA 230 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Sri Lanka’da, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 230 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. ANI News'teki habere göre, Polis Sözcüsü Nalin Thalduwa, şiddet olayları nedeniyle polis karakollarından devriyeleri artırmalarının, araç ve kimlik kontrollerine devam etmelerinin istendiğini belirtti.

Thalduwa, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 230 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan Sri Lankalıların Budizm'in kurucusu Buda’nın doğumu, ölümü ve aydınlanmasına işaret eden Vesak Günü kutlamaları için dün ülke çapında sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.

SRİ LANKA'DAKİ OLAYLAR

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka’da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine otomatik olarak feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sri Lanka
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