HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. O ülkede okulları tatil ettiren toplu taşımayı durduran olay! Kartel lideri tutuklanınca...

O ülkede okulları tatil ettiren toplu taşımayı durduran olay! Kartel lideri tutuklanınca...

28.11.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Nuevo Laredo şehrinde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kentte eğitime ara verildi, toplu taşıma hizmeti durduruldu.

O ülkede okulları tatil ettiren toplu taşımayı durduran olay! Kartel lideri tutuklanınca...

Meksika’nın Tamaulipas eyaletine bağlı Nuevo Laredo şehrinde sabahın erken saatlerinde kartel üyeleri ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. ABD’nin Texas eyaleti sınırında yer alan kentte, kartel üyeleri çok sayıda aracı ateşe vererek yolları trafiğe kapattı. Şehrin birçok noktasında yaşanan çatışmalar halkta paniğe yol açarken, yerel yönetim güvenlik nedeniyle okulların tatil edildiğini ve toplu taşıma hizmetinin durdurulduğunu açıkladı. Şehirdeki ABD Konsolosluğu ise, yaşanan güvenlik sorunu nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alınarak randevuların iptal edildiğini duyurarak, personeline güvenli bir yere sığınma çağrısı yaptı.

k2

KARTEL LİDERİNİN TUTUKLANMASI NEDENİYLE ÇATIŞMALAR PATLAK VERDİ

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador yaptığı açıklamada, saldırıların şehirde faaliyet gösteren bir kartel liderinin tutuklanması nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, yakalanan liderin son günlerde Nuevo Laredo şehrinde gerçekleştirilen birçok şiddet olayından sorumlu olduğunu ifade etti.

Yetkililer, 2 saatten fazla süren çatışmalar sonrası Meksika ordusunun desteğiyle Nuevo Laredo şehrinde asayişin yeniden sağladığını bildirdi. Şu ana kadar çatışmalarda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, “Comandante Negrolo” olarak tanınan kartel liderinin başkent Mexico City’ye götürüldüğü bildirildi. (İHA)

Texas Eyaleti sınıra asker ve zırhlı araç yığıyor! Texas Eyaleti sınıra asker ve zırhlı araç yığıyor!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
38 yıl sonra yeniden faaliyete geçti38 yıl sonra yeniden faaliyete geçti
5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı
Korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildiKorkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Anahtar Kelimeler:
Meksika

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

Sahte doktor şimdi de sahte beyin cerrahını ihbar etti

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Işıkta beklerken o özellik devreye girdi, gelen cezayla şoke oldu!

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

Kritik Kabine toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar

O diyalog sosyal medyada yayıldı! Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak ısrar edince...

O diyalog sosyal medyada yayıldı! Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak ısrar edince...

İlginizi Çekebilir

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Ölüme sürükleyen damar tıkanıklığının ilk belirtisi...

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan mutlaka bir çift edinin!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.