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Texas Eyaleti yasadışı göçle mücadele için Meksika sınırına zırhlı araç ve asker konuşlandırıyor

23.11.2022 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas Eyaleti yasadışı göçle mücadele için Meksika sınırına asker konuşlandırıyor. Texas Valisi Greg Abbott, sınıra M113 tipi zırhlı personel taşıyıcı ve asker gönderilmesi emrini verdi. Vali Abbott, daha önce de federal hükümeti eleştirerek, Meksika sınırında bir işgal yaşandığını söylemiş ve eyaleti kendi kendini savunmaya mecbur bırakıldığını ifade etmişti.

Texas Eyaleti yasadışı göçle mücadele için Meksika sınırına zırhlı araç ve asker konuşlandırıyor

Meksika’dan ABD’ye yönelik yasa dışı göçü “işgal” olarak tanımlayan Texas Valisi Greg Abbott, sınırdaki bazı noktalara 10 adet M113 tipi zırhlı personel taşıyıcı gönderilmesi emri verdi.

Texas Eyaleti Askeri Departmanı tarafından yapılan açıklamada, kısa süre içerisinde 10 adet M113 tipi zırhlı personel taşıyıcı aracın ulusal muhafızlar tarafından Meksika sınırına konuşlandırılacağı duyurularak, bölgede hava destekli güvenlik operasyonlarının artırıldığı belirtildi. Askeri Departman, sınırdaki yasadışı göçün rekor seviyelere ulaşması sebebiyle sınır güvenliği için olağanüstü önlemler almak zorunda kaldıklarını ifade etti. Zırhlı araçlar için 50 adet askeri personelin görevlendirildiği belirtildi.

İŞGAL YAŞANDIĞI İLAN ETMİŞTİ

Abbott, geçen hafta yaptığı açıklamada, eyaletin Meksika sınırında bir 'işgal' yaşandığını ilan etmiş ve federal hükümetin modern tarihte ilk kez vatandaşlarını korumakta yetersiz kalarak eyaleti kendi kendini savunmaya mecbur bıraktığını iddia etmişti.
Muharebe alanında asker sevkiyatı için kullanılan M113 tipi zırhlı personel taşıyıcılar makineli tüfek, top gibi silahlarla donatılabiliyor. Ancak Texas’taki tankların hangi silahlara sahip olacağı henüz bilinmiyor. (İHA)

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