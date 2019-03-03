ELAZIĞ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elazığ bizim 1994'te milli görüş belediyeciliği ile tanışan 29 ilimizden bir tanesiydi." dedi.

Elazığ'da, partisinin Yazıkonak Beldesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Karamollaoğlu, daha sonra bir otelde gerçekleştirilen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, siyasi partilerinin genel manada ülkenin problemlerini çözmek ve gelecek nesillere yaşanabilir ülke bırakmak adına var olduklarını belirtti.

Türkiye'de asıl belediyecilik anlayışının ülkenin milli görüş belediyeciliğiyle tanışmasıyla ortaya çıktığını savunan Karamollaoğlu, "Elazığ bizim 1994'te milli görüş belediyeciliği ile tanışan 29 ilimizden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin o zamanki belediye başkanımız çok büyük hizmetler yaptı. O zaman başka bir ruh ve heyecan vardı, çıkar hesapları yapılmıyordu. O zaman sadece içinde yaşadığımız şehrin, içinde yaşadığımız insanlar için güzel bir belde haline gelmesi ideailimiz vardı." diye konuştu.