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"O zaman 'LGBT'li çocuk vardır' söylemlerinde susan CHP'li ahlaksızdır' dedi, Meclis karıştı! Toplantıyı terk ettiler

09.12.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 yaşındaki kız çocuğuna mide bulandıran cinsel istismar olayı ve evlilik hikayesi Türkiye'nin her yerinde konuşuluyor. Konu, Tuzla Belediyesi meclis toplantısında da gündeme gelirken gergin anlar yaşandı. AK Parti Meclis Üyesi Nurhan Erdem'in "ahlaksızlık" sözleri üzerine CHP'li meclis üyelerinden karşılık geldi. Meclis Başkanı olayı yatıştırmaya çalışsa da tarafların gerginliği giderek yükseldi.

"O zaman 'LGBT'li çocuk vardır' söylemlerinde susan CHP'li ahlaksızdır' dedi, Meclis karıştı! Toplantıyı terk ettiler

Tuzla Belediye meclisinde dün gerçekleştirilen toplantıda ortalık karıştı. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilip cinsel istismara uğraması meclisin gündeminde yer bulurken toplantıya AK Partili Erdem'in sözleri üzerine CHP'li meclis üyeleriyle yaşanan atışma damgasını vurdu. Gerginliğin her an yükseldiği olaya CHP'liler salonu terk ederek tepki gösterdi.

Toplantıda CHP Meclis Üyesi Halil Kütük, H. K. G.'nin 6 yaşında evlendirilip cinsel istismara uğradığının ortaya çıkmasına konuşmasında yer vererek olaya tepki gösterdi.

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TANSİYONU YÜKSELTEN "AHLAKSIZDIR" SÖZLERİ

Kütük'ün ardından AK Parti Tuzla Belediyesi Meclis Üyesi, Kadın ve Aile Komisyon Başkanı Nurhan Erdem söz alarak "Çocuk istismarının dili, dini, mezhebi, meşrebi olmaz" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti:

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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ses çıkarmayan savcılar ahlaksızdır."LGBT'li çocuk vardır" diye CHP'li olan, kent konseyinde 23 Nisan 2020'de bayrak asarak "LGBT'li çocuk vardır" diye söylemlerde susan CHP'li solcular ahlaksızdır."

Erdem'in bu sözleri üzerine salonda sesler yükselirken CHP'li meclis üyeleriyle AK Partili meclis üyeleri birbirlerine karşılıklı tepki göstermeye başladı.

"BU İKİNCİ OLDU"

Söz alan CHP Meclis Üyesi Kenan Albayrak, "Başkanım bu kelimeyi kendisine aynen iade ediyorum. Bu ikinci oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.

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TOPLANTIYI TERK ETTİLER

Gerginliğin dozunun devam ettiği olay CHP'li meclis üyelerinin salonu terk etmesiyle son buldu.

Salondaki tartışma devam ederken Meclis Başkanı, meclise 10 dakika ara verdi.

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