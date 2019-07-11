HABER

Obez annelerin çocuklarında kanser riski artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:49 | Son Güncelleme

Yapılan son araştırma, obez annelerin çocuklarında kansere yakalanma riskinin yüzde 57 arttığını ortaya koydu

Obez kadınların çocuklarının kansere yakalanma riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.

Sonuçları "American Journal of Epidemiology"de yayınlanan araştırma, obez annelerin 5 yaşından küçük çocuklarında kan kanserine yakalanma riskinin yüzde 57 arttığını gösterdi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde doğum kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, kadınların gebelikteki vücut kitle indeksiyle çocuklarının kansere yakalanma oranı arasında ilişki olduğunu tespit etti.

Eyalette 2003-2016 yıllarında yaklaşık 2 milyon doğum ve 3 bin kanser kaydının incelenmesinin sonucunda, vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan annelerin çocuklarında kan kanserine yakalanma olasılığının yüzde 57 arttığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Shaina Stacy, çalışmalarının insanları kilo verme konusunda motive etmesini ümit ettiklerini söyledi.

Araştırmacılar riskin, fetüsün büyümesi aşamasında annenin vücudundaki insülin seviyesiyle ya da annenin DNA'sında çocuğa sirayet edecek biçimde bazı muhtemel değişimlerin meydana gelmesiyle bağlantısı olduğunu düşünüyor.

Bilim adamları, bütün obezite seviyelerinin aynı oranda risk teşkil etmediğine, vücut kitle indeksi çok yüksek gebelerin çocuklarında riskin arttığına işaret ederken, Stacy, "Az da olsa kilo kaybı riskin gerçekten azalmasını sağlayabilir." dedi.

,

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber olduHepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
Feyzioğlu'ndan hukuk reformu için 'Meclis 3 gün fazla çalışsın' talebiFeyzioğlu'ndan hukuk reformu için 'Meclis 3 gün fazla çalışsın' talebi
Tencereyle taşıdılar! Kilolarcası bir aradaTencereyle taşıdılar! Kilolarcası bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanser obez anneler

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Sakarya'daki kan donduran olayla ilgili yeni gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tencereyle taşıdılar! Çamaşır makinelerinde saklıyorlarmış

Tencereyle taşıdılar! Kilolarcası bir arada

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Sırıkların en üstüne yerleştiriyorlar! Gören şaşkına dönüyor

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Köylülerden 15 Temmuz şehitleri için mevlit

Yükseklik korkusu nedeniyle mahkeme salonu değişti

Boşanmaya geldi, 5. katı duyunca...

Adana'da metil alkol zehirlenmesinden 1 kişi hayatını kaybetti

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

Eşini öldürdü, sevgilisi olduğunu iddia ettiği adamı ağır yaraladı

Tekirdağ'da korkunç olay! Sürekli telefonda konuşuyor deyip...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.