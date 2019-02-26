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Obezite cerrahisi, doğurganlığı artırıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.02.2019 11:26 | Son Güncelleme

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.

Obezite cerrahisi, doğurganlığı artırıyor

Obezite Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tufan Ergenç, yapılan bilimsel çalışmalara göre tüp mide ameliyatlarının doğurganlık oranını artırdığını açıkladı. Op. Dr. Ergenç, "Yıllarca uğraşıp gebe kalamayan pek çok anne adayının tüp mide ameliyatının ardından hamile kalıp yavrusunu kucağına aldığına şahit olduk" dedi.
Aşırı kiloları nedeniyle sağlıkları kötüye giden, sosyal hayatlarında içine kapanan obezite hastaları, tüp mide ameliyatı sayesinde ikinci bir yaşama adım atıyorlar. Yapılan bilimsel araştırmalar, tüp mide ameliyatının obezite hastası kadınların gebelik şansını artırdığını ortaya koydu. Obezite Cerrahisi Uzmanı Op.Dr. Tufan Ergenç, "Bilimsel çalışmalar kilo vermenin üreme sağlığını iyileştirici, adet döngüsünü düzenleyici, doğurganlığı artırıcı etkisi olduğunu gösteriyor. Aşırı kiloları yüzenden yıllarca gebe kalamayan çok sayıda kadın hastamın tüp mide ameliyatından sonra hamile kalıp bebek sahibi olduğuna şahit oldum. Bir kadının annelik hissini yaşaması kendisi, ailesi ve çevresi için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Öte yandan bu operasyonun ardından gerçekleşen gebelik süreçleri daha rahat ve konforlu geçiyor. Aşırı kilolar, doğum sonrasında çok daha kolay veriliyor" dedi.
Tüp mide ameliyatının ardından gebelik problemi olduğu kanısının yanlış olduğunu vurgulayan Op. Dr. Ergenç, gebelik planlayan kadınların mutlaka kadın ve doğum hastalıkları uzmanıyla yakın temasta olmaları gerektiğinin altını çizdi. Dr. Ergenç, anne olmayı düşünen hastalarına bebeğin beslenmesinin etkilenmemesi için mide küçültme ameliyatının üzerinden bir yıl geçtikten sonra hamilelik önerdiklerini söyledi. Dr. Ergenç, "Protein, vitamin-mineral alımı yeterli olan anne adaylarının hamileliklerinde sağlık açısından normal anne adaylarından farkı yoktur. Öte yandan, anne adayı bariatrik cerrahi diyetisyeni eşliğinde düzenlenecek yeterli ve dengeli beslenme programına uymalı, kadın doğum uzmanı tarafından düzenli takip edilmelidir" diye konuştu.

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