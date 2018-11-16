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Obezite cerrahisinde tüp mide ameliyatı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.11.2018 13:37 | Son Güncelleme

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan ve tüm dünyada görülme sıklığı her yıl giderek artan obezite için birçok tedavi yöntemi bulunmakta. Fazla kiloların beraberinde birçok hastalığı da getirdiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Kamil Gülpınar, tüp mide ameliyatını sizler için anlattı.

Obezite cerrahisinde tüp mide ameliyatı

TÜP MİDE NEDİR?

Tüp mide, midenin yüzde 80 oranında küçültüldüğü bir ameliyat tekniğidir. Midenin büyük ölçüde küçülmesi daha hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Tüp mide ameliyatında teknik olarak laparoskopik cerrahi tercih edilmektedir. Bu teknik hastanın ameliyata uygun olması ve ameliyat sonrası birkaç noktaya dikkat etmesi durumunda riskli bir yöntem değildir. Fakat her cerrahi işlem gibi tüp mide ameliyatlarının da makul oranda komplikasyon riski bulunmaktadır. Fazla kilolardan kurtulmak için başvurulan mide küçültme ameliyatları orta riskli olan cerrahi yöntem olarak görülmektedir.

Obezite cerrahisinin aşırı kilolu hastalar için belirlediği kriterler olsa bile mide küçültme ameliyatları herkes için uygun değildir. 18-65 yaş arasında, vücut kitle indeksi 35 veya üzeri olanlar, aynı zamanda obezitenin yol açtığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, kireçlenme, kolesterol yüksekliği, sindirim sistemi problemleri ve kalp hastalıkları gibi diğer hastalıkları bulunan kişiler için uygun olan bir yöntemdir. Bunlara ek olarak hastanın psikolojisi ve hastanın ilk değerlendirilme süreci de oldukça önem taşıyan bir konudur.

TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Her ameliyatın belirli ölçüde riskleri vardır. Bu risklerin önüne geçme ya da en aza indirmek için ameliyat öncesinden hastanın hekim tarafından değerlendirilmeye alınması, testler ve tetkikler yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra tercih edilen doktorun alanında uzman olması da dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Anesteziye bağlı riskler, nefes darlığı, enfeksiyon, safra kesesi taşları oluşumu, demir, kalsiyum, vitamin D ve B12 eksiklikleri, beslenme bozuklukları, kan pıhtısı, damar tıkanması, kanama, anastomoz kaçakları (zımba hattında kaçak)(Karın içi iltihap), kusma ve fıtık tüp mide ameliyatlarının riskleri arasında sayılabilir.

Obezite cerrahisi sonrasında dikkat edilmesi gereken birkaç konu vardır. Ameliyat sonrası beslenme düzenine karar verecek bir diyetisyene başvurulması çok önemlidir. Hastaya hazırlanan diyet programında kademe kademe ilerlenmelidir. İlk hafta su, ikinci hafta çorba kıvamında sıvı gıdalar, üçüncü hafta püre kıvamında yiyecekler ve birinci ayda katı gıdaya geçiş şeklinde program hazırlanmalıdır. Hedeflenen kiloya ulaşmak için diyet programına uymak dışında düzenli egzersiz yapılması gerekmektedir.

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obezite cerrahisi tüp mide ameliyatı

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