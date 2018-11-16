Obezite cerrahisinde tüp mide ameliyatı

TÜP MİDE NEDİR?



Tüp mide, midenin yüzde 80 oranında küçültüldüğü bir ameliyat tekniğidir. Midenin büyük ölçüde küçülmesi daha hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Tüp mide ameliyatında teknik olarak laparoskopik cerrahi tercih edilmektedir. Bu teknik hastanın ameliyata uygun olması ve ameliyat sonrası birkaç noktaya dikkat etmesi durumunda riskli bir yöntem değildir. Fakat her cerrahi işlem gibi tüp mide ameliyatlarının da makul oranda komplikasyon riski bulunmaktadır. Fazla kilolardan kurtulmak için başvurulan mide küçültme ameliyatları orta riskli olan cerrahi yöntem olarak görülmektedir.

Obezite cerrahisinin aşırı kilolu hastalar için belirlediği kriterler olsa bile mide küçültme ameliyatları herkes için uygun değildir. 18-65 yaş arasında, vücut kitle indeksi 35 veya üzeri olanlar, aynı zamanda obezitenin yol açtığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, kireçlenme, kolesterol yüksekliği, sindirim sistemi problemleri ve kalp hastalıkları gibi diğer hastalıkları bulunan kişiler için uygun olan bir yöntemdir. Bunlara ek olarak hastanın psikolojisi ve hastanın ilk değerlendirilme süreci de oldukça önem taşıyan bir konudur.