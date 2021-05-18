Obezite hangi hastalıkları tetikliyor: Obezite tedavisi ile yan hastalıklardan kurtulun!

Sağlıksız beslenme ve yeme alışkanlığı: Günlük yaktığınız enerjiden daha fazlasını yemeklerle aldığımız zaman fazla olan kısım vücudumuzda yağ olarak depolanmaktadır. Fast food şeklinde yüksek kalorili yiyeceklerde bunu kolaylaştırmaktadır.

Bazı hastalıklar kuşhing hastalığı, hipotiroidi gibi şişmanlığa neden olabilir fakat bunlar nadir nedenlerdir. Şişmanlığın esas nedenleri hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, ilk sırada hareket azlığının geldiğini söyledi. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler:

Hamilelik

Sigara içmek

Yetersiz ve düzensiz uyku

Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı ve yaşam şekli değişimi ile şişmanlığa karşı bireysel savaşabilirsiniz. Eğer bu savaşta başarısız olursanız biz doktorlara başvurabilirsiniz. Şişmanlık ile mücadele çok ciddi bir konudur.

ŞİŞMANLIĞIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ HASTALIKLAR

Eğer şişmansanız, şişmanlıkla ile ilgili sağlık sorunu yaşama olasılığınız er veya geç kaçınılmaz.

Bu sağlık sorunlarına örnek;

Yüksek tirigliserid düzeyi

Tip 2 şeker hastalığı

Yüksek tansiyon

Metabolik sendrom: kan şekeri yüksekliği +yüksek tansiyon + tirigliserid yüksekliği+ HDL kolesterol düşüklüğü

Kalp hastalıkları

Felç geçirme

Kanser oranında artış: Rahim, cervix, endometrium, yumurtalık, meme, kalın barsak, rektum, karaciğer ve prostat kanseri gibi birçok kanseri görülme olasılığını artırmaktadır.

Nefes ile ilgili sorunlar: uyku apne (uykuda nefesin kesilmesi)

Safra kesesi sorunları

Kısırlık ve adet düzensizliği

Erektil fonksiyon bozukluğu (impotans)

Karaciğer yağlanması

Osteoartritis, eklemlerde dejenerasyon

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OBEZİTE CERRAHİ YÖNTEMLERİ

Gastrik bypas: Midenizde küçük bir poş oluşturulur (20-30 cc kadar) bu poş direk olarak ince bağırsağa bağlanır. Böylelikle yiyecekler bu küçük mide poşuna oradan da ince bağırsağa geçerler, bu esnada midenin geri kalan kısmına, on iki parmak bağırsağına ve 200 cm yakın bir ince bağırsak kesimine hiç uğramamış, bypas etmiş olur. Bu şekilde hem daha az bir besin ile doyma sağlanabilmekte ve çok uzun bir bölüm devre dışı bırakıldığı için besinlerin önemli bir kesimi sindirilememektedir.