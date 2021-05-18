HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Obezite hangi hastalıkları tetikliyor: Obezite tedavisi ile yan hastalıklardan kurtulun!

Obezite hangi hastalıkları tetikliyor: Obezite tedavisi ile yan hastalıklardan kurtulun!

18.05.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinin ortaya çıkmasıyla hızla artış gösteren obezite tedavisinde cerrahi yöntemler hastalara çözüm sunuyor. Genetik, çevresel sebepler, yaşam şekli ve hormonlar gibi birçok faktörün yanı sıra alınan enerjinin harcanandan fazla olmasının da sebep olduğu obezitede cerrahi tedavi ile sağlığı tehdit eden yan hastalıklar ortadan kalkıyor. Peki obezite hastaları hangi zorluklarla karşılaşıyor? Hangi tedavi yöntemleri ile yeniden sağlıklı olabiliyorlar?

Obezite hangi hastalıkları tetikliyor: Obezite tedavisi ile yan hastalıklardan kurtulun!

Bazı hastalıklar kuşhing hastalığı, hipotiroidi gibi şişmanlığa neden olabilir fakat bunlar nadir nedenlerdir. Şişmanlığın esas nedenleri hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, ilk sırada hareket azlığının geldiğini söyledi. İşte konuyla ilgili bilinmesi gerekenler:

Fiziksel aktivite azlığı (sedanter yaşam, günlük hareket azlığı): Günlük aldığınız kaloriyi yakamamış olmanız.

Sağlıksız beslenme ve yeme alışkanlığı: Günlük yaktığınız enerjiden daha fazlasını yemeklerle aldığımız zaman fazla olan kısım vücudumuzda yağ olarak depolanmaktadır. Fast food şeklinde yüksek kalorili yiyeceklerde bunu kolaylaştırmaktadır.

Şişmanlığın risk faktörleri:

  • Şişmanlık çok sayıda etken ve kolaylaştırıcı faktörün birleşimi sonucunda oluşan karmaşık bir durumdur.

  • Genetik

  • Aile yaşam şekli

  • Günlük hareket azlığı

  • Sağlıksız diyet: Kalori açısında zengin, meyve ve sebze acısından fakir hızlı tüketilebilen besinler.

MEDİKLA SORUNLAR

  • Kullanılmak zorunda olunan bazı ilaçlar; bazı antidepresanlar, şeker ilaçları, kortizonlar ve tansiyon ilaçları

  • Sosyal ve ekonomik şartların kötülüğü

  • Yaş arttıkça şişmanlık oranı artmaktadır

  • Hamilelik

  • Sigara içmek

  • Yetersiz ve düzensiz uyku

    • Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı ve yaşam şekli değişimi ile şişmanlığa karşı bireysel savaşabilirsiniz. Eğer bu savaşta başarısız olursanız biz doktorlara başvurabilirsiniz. Şişmanlık ile mücadele çok ciddi bir konudur.

    ŞİŞMANLIĞIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ HASTALIKLAR

    Eğer şişmansanız, şişmanlıkla ile ilgili sağlık sorunu yaşama olasılığınız er veya geç kaçınılmaz.

    Bu sağlık sorunlarına örnek;

    • Yüksek tirigliserid düzeyi

    • Tip 2 şeker hastalığı

    • Yüksek tansiyon

    • Metabolik sendrom: kan şekeri yüksekliği +yüksek tansiyon + tirigliserid yüksekliği+ HDL kolesterol düşüklüğü

    • Kalp hastalıkları

    • Felç geçirme

    • Kanser oranında artış: Rahim, cervix, endometrium, yumurtalık, meme, kalın barsak, rektum, karaciğer ve prostat kanseri gibi birçok kanseri görülme olasılığını artırmaktadır.

    • Nefes ile ilgili sorunlar: uyku apne (uykuda nefesin kesilmesi)

    • Safra kesesi sorunları

    • Kısırlık ve adet düzensizliği

    • Erektil fonksiyon bozukluğu (impotans)

    • Karaciğer yağlanması

    • Osteoartritis, eklemlerde dejenerasyon

    EN ÇOK TERCİH EDİLEN OBEZİTE CERRAHİ YÖNTEMLERİ

    Gastrik bypas: Midenizde küçük bir poş oluşturulur (20-30 cc kadar) bu poş direk olarak ince bağırsağa bağlanır. Böylelikle yiyecekler bu küçük mide poşuna oradan da ince bağırsağa geçerler, bu esnada midenin geri kalan kısmına, on iki parmak bağırsağına ve 200 cm yakın bir ince bağırsak kesimine hiç uğramamış, bypas etmiş olur. Bu şekilde hem daha az bir besin ile doyma sağlanabilmekte ve çok uzun bir bölüm devre dışı bırakıldığı için besinlerin önemli bir kesimi sindirilememektedir.

    Tüp mide (sleeve gastrektomi): Midenin boylu boyunca kesilerek midenin fundus tarafının alınması ve tüp şeklinde bir mide bırakılmasıdır. Burada bırakılan mide poşu yaklaşık 45-120 cc civarındadır. Tüp mide ameliyatı obezite cerrahisi içerisinde yapılması en kolay ameliyatlardan birisidir.

    Biliopankreatik diversiyon ameliyatı: Tüp midede olduğu gibi midenin bir kısmı çıkarılır ve ardından midenin çıkış kapakçığı korunarak oniki parmak bağırsağının birinci kısmından kesilir ve burası ince bağırsağın önemli bir kısmı devre dışı bırakılarak orta kesimine yakın bir yere bağlanır.

    Metabolik Cerrahi: Bu şişman hastaların eş zamanlı şeker hastalığının da olduğu durumda tercih edilen ve şeker hastalığını daha etkili ve kalıcı bir şekilde çözen ameliyatlar bütünüdür. Bu ameliyatta da tüp mide ameliyatı yapılmakta ve ince bağırsaklarında yer değişim işlemi yapılmaktadır.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    PARTNERAcun'dan alkış toplayan jest!Acun'dan alkış toplayan jest!
    Belinizdeki ağrı geçmiyorsa nedeni bu olabilir!Belinizdeki ağrı geçmiyorsa nedeni bu olabilir!
    Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Okuyucu Yorumları 0 yorum

    En Çok Okunan Haberler

    Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

    Genç kızın verdiği bilgiyle yakalandılar

    Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

    Kulübü satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

    Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

    Hollanda: Türkiye PESCO için başvurdu

    Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

    Kritik eşik yüzde 50! "Kısıtlamalar kalkacak"

    Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

    Survivor'da herkesi duygulandırmışlardı! Aleyna'yı ağlatan jest

    MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

    MEB 81 ile yazı gönderdi! Yüz yüze eğitime geçiyorlar

    İlginizi Çekebilir

    iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

    iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

    Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

    Son Dakika: İskenderun Limanı'nda 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

    Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

    İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

    İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç, iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

    Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

    Şaşkına çeviren olay: Kocasının gözlerini oymaya çalıştı!

    Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

    Silivri'de isyan ettiren olay: Hepsi denize girince hastalandı

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.