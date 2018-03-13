KADIN

Obezitenin neden olduğu kanser türleri nelerdir?

Doç. Dr. Recep Aktimur Doç. Dr. Recep Aktimur
SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Çağımızın sorunu olan obezitenin birçok kanser türü ile ilişkili olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Obezite ile kanser gelişimi arasındaki ilişki birkaç mekanizma üzerinden açıklanmaktadır. Doç. Dr. Recep Aktimur obezite ile kanser ilişkisini ve obezitenin neden olduğu kanser türlerini kaleme aldı.

Obezitenin neden olduğu kanser türleri nelerdir?

• Obez insanlarda vücut sürekli bir reaksiyon halindedir ve bu durumun zaman içinde DNA hasarı oluşturarak kanser gelişimini arttırdığı düşünülmektedir.
• Yağ dokusu ile ilişkili şekilde üretilen yüksek seviyede östrojen özellikle meme, rahim, yumurtalık ve diğer bazı kanserlere yol açmaktadır.
• Kilolu insanlarda fazla miktarda bulunan büyüme faktörleri kolon, böbrek, prostat ve rahim kanserine yol açabilmektedir.

600x311

Obezitenin neden olduğu kanser türleri

Rahim kanseri: Obezite ile risk 2-4 kat artmaktadır.
Yemek borusu kanseri: Obezite ile risk 2 kat artmaktadır.
Mide kanseri: Obezite ile risk 2 kat artmaktadır.
Karaciğer kanseri: Obezite ile risk 2 kat artmaktadır.
Pankreas kanseri: Obezite ile risk 1.5 kat artmaktadır.
Kalın barsak kanseri: Obezite ile risk %30 artmaktadır.
Meme kanseri: Obezite ile risk %20-40 artmaktadır.

2012 yılında Amerika’da erkeklerde 28.000 (tüm kanserlerin %3.5 oranında), kadınlarda ise 72.000 (tüm kanserlerin %9.5 oranında) obezite ile ilişkili yeni kanser vakası bildirilmiştir.

1

Obezite ameliyatı ile kanser tehlikesini önlemek mümkün müdür?

Bilimsel veriler obezite ameliyatları ile kilo veren bireylerde meme, rahim, kalın bağırsak ve prostat kanser riskinin azaldığını göstermektedir. Bazı çalışmalar da obezite cerrahisi ile kilo veren bireylerde obezite ile ilişkili tüm kanser türlerinin azaldığını göstermektedir.

Ne yazık ki günümüzde toplumsal akımlarla etkilenen beslenme tarzı, fast food alışkanlığı ve mutfağımıza hakim olan rafine gıdalar sebebiyle git gide daha sağlıksız hale gelmektedir. Obezite ilişkili kanser gelişiminin vücutta olması gerekenden fazla yağ dokusu bulunması nedeniyle oluştuğunu bilip, özellikle çocuklarımızı sağlıksız beslenmeden korumak temel amacımız olmalıdır.

Sağlıklı günler dilerim.
Obezite ve diyabet cerrahisi konusunda tüm sorularınızı bekliyoruz

Doç. Dr. Recep Aktimur

Website: www.recepaktimur.com
Facebook: facebook.com/doc-dr-recep-aktimur
Instagram: instagram.com/recepaktimur
Twitter: twitter.com/recepaktimur
Youtube: youtube.com/zoombydr

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
obezite kanser

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Ali Ağaoğlu'nun paraları cebine sığmadı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Mina Başaran’ın bilinmeyenlerini anlattı

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Acun Ilıcalı: Dünyayı ele geçirmek üzereyim

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Tatilden dönen Çağla Şıkel evine girince neye uğradığını şaşırdı

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

İlginizi Çekebilir

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Bedeninizdeki en önemli 12 Aküpresür noktası ile ağrılardan kurtulun

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Alüminyum folyonun kullanım alanları şaşırtıyor

Japonlar şaşırtmadı! Bu sayede uzun yaşıyorlar

Japonlar şaşırtmadı! Bu sayede uzun yaşıyorlar

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Diş çürüğünden kurtulmanın yolu bu kadar basitmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Transit Bipartisyon Nedir Nasıl Uygulanır?

Transit Bipartisyon Nedir Nasıl Uygulanır?

Çorapla uyumak faydalı! Cinsel yaşama katkı sağlıyor

Çorapla uyumak faydalı! Cinsel yaşama katkı sağlıyor

Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Bu üç yöntem birçok hastalığı tedavi ediyor

Masa başı çalışanlar bu hastalık öldürüyor!

Masa başı çalışanlar bu hastalık öldürüyor!

Uzun süre ayakta çalışıyorsanız dikkat! Risk altındasınız

Uzun süre ayakta çalışıyorsanız dikkat! Risk altındasınız

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

Vücudu toksinlerden arındırmanın ve sağlıklı kalmanın yolları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.