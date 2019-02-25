Obezitesi hastası kadın, terastan itfaiye merdiveniyle indirildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'de 3 katlı bir binanın en üst katında yatağa bağımlı halde yalnız yaşayan obezite hastası Gülser Avcu (74), merdivenden indirilemeyince önce sedyeye bağlanıp terasa çıkarıldı ardından itfaiye merdiveniyle indirilip, hastaneye götürüldü.

Balıkesir’in Karesi ilçesi Alihikmetpaşa Mahallesi 1. Dündar Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın en üst katında yalnız ve yatağa bağımlı olarak yaşayan obezite hastası Gülser Avcu, rahatsızlanınca 112 Acil'i arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık görevlileri, sedyeye aldıkları 110 kilogram ağırlığındaki Avcu'yu merdivenden indiremedi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi. Sağlık görevlileri Avcu'yu sedyeye bağlayıp, terasa çıkardı. Daha sonra Avcu, İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri tarafından uzatılan merdivenin sepetine konularak, indirildi.

Ambulans ile Balıkesir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gülser Avcu'nun, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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