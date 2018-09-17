HABER

Obeziteye karşı dansla harekete geçtiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.09.2018 10:10 | Son Güncelleme

MEDICANA Sağlık Grubu ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle "Obeziteye karşı ritmi yakala" etkinliği düzenlendi. Obeziteye karşı fankındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında katılımcılar dans ile harekete geçti.

Obeziteye karşı dansla harekete geçtiler

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - MEDICANA Sağlık Grubu ve Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle "Obeziteye karşı ritmi yakala" etkinliği düzenlendi. Obeziteye karşı fankındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında katılımcılar dans ile harekete geçti.

Medicana Sağlık Grubu Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle “Obeziteye Karşı Ritmi Yakala” etkinliği düzenledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen etkinlik katılımcıların Medicana Kadıköy Hastanesi'nden Kalamış Spor Merkezi'ne kadar yürüyüşü ile başladı. Katılımcılar yürüyüşün ardından müzik eşliğinde dans gösterisi yaptı.

Etkinliğe uzun yıllar obezite ile mücadele eden sunucu-oyuncu Okan Karacan ile Türkiye Salsa Şampiyonu ve Dünya Salsa 4'üncüleri Bülent Okan ve Şebnem Okan da katılım sağladı. Öte yandan Medicana Kadıköy Hastanesi doktorları, obezite üzerine gerçekleştirilen sohbetlerde katılımcıların sorularını yanıtladı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ HALİNE GELECEK

Obeziteye karşı Kadıköy Belediyesi ile yapılan bu etkinliği bir sosyal sorumluluk projesi haline getirmek istediklerini ifade eden Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Müdürü Dr. Y. Gürsoy Yıldırım, "İnsanları daha hareketli bir ortama, daha doğal bir ortama çekmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla projeyi düzenledik. Hem beslenmemizi, hem de hareketsizliği tersine çevirmek için böyle ilgi çekici bir etkinlik düzenledik" dedi.

OBEZ KİŞİLER NORMAL İNSANLARA GÖRE 8 YIL DAHA AZ YAŞIYOR

Dünyada ortalama yüzde 36 ila 38 arasında insanın obez olduğunu ve bunların da neredeyse yüzde 2'sinin ameliyat olması gerektiğini dile getiren Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ünal Sabancı konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İnsanların obez olmasını engelleyici tedbirleri baştan uygulaması halinde yine de şişmanlık oluşursa biz bunu cerrahi yöntemlerle düzeltiyoruz. Her türlü diyet ve egzersize rağmen vücut kitle indeksi yüzde 40'ın üzerinde olan hastaları ameliyat ediyoruz. Çünkü bu hastalığa neden olan bir obezite. Kendisi başlı başına bir hastalık değil, başka hastalıklara da sebep oluyor. Örneğin hipertansiyon, şeker hastalığı, eklem hastalığı, karaciğer yağlanması gibi pek çok hastalığın sebebidir. Obez hastalar normal insanlara göre ortalama 7-8 yıl daha az yaşıyor."

VÜCUT KİTLE İNDEKSİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDEKİLER AMELİYATLA NORMALE DÖNEBİLİYOR

"Aldığınız enerjiyi yakmanız lazım. Bunları yapamazsanız mutlaka kilo alıyorsunuz. O yüzden biz dengeli beslenme ve sporu tavsiye ediyoruz" diye konuşan Doç. Dr. Sabancı, "Bu şekilde kilosunu dengede tutanların bir sorunu yok ama buna rağmen vücut kitle indeksi yüzde 40'ın üzerinde olan hastalarımızı ameliyatla normal hale getirebiliyoruz. Obeziteye bağlı sonradan kazanılan tün o hastalıklar da bu ameliyattan sonra otomatik olarak düzeliyor" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK YAŞAMDA DAHA FAZLA HAREKET EDİLMELİ

Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu obezitenin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından sigaradan sonra hastalıkları tetikleyen en önemli sağlık problemi olduğunu belirterek, "Bunu yenebilmenin en önemli kriterlerinden bir tanesi de fiziksel aktivite. Günlük yaşamımıza hareketi daha fazla ekleyerek obezitenin önüne geçebiliriz. Haftada en az 3 ya da 4 gün minimum 30 ila 45 dakikalık bir egzersiz obezite ile mücadelede bize oldukça yardımcı olacaktır" diye tavsiyelerde bulundu.

"OBEZİTE GÖRSELLİK ÜZERİNE KURULU ANCAK HASTALIK"

3.5 yıl önce obezite cerrahisi yöntemiyle ameliyat olarak fazla kilolarından kurtulan ünlü sunucu ve oyuncu Okan Karacan ise, "Ben bu yöntemle obezite hastalığını yenmiş ve bu işi sürdürülebilir şekilde bir noktaya getirmiş biriyim. Bunu sosyal sorumluluk projesi halinde bir platform çerçevesinde, gücüm yettiğince herkese duyurmaya çalışıyorum. Toplumsal bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Obezite toplumda şişmanlık adı altında görsellik üzerine kurulu bir kavram ama aslında kimse hastalık olduğunun farkında değil. Toplum olarak bebeklikten itibaren sağlıklı ve doğru beslenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Sağlıklı ve doğru beslenip, egzersiz yapmak gerekli. O yüzden insanların kendine çok dikkat edip sağlıklı beslenmesi gerekiyor" ifadelerini kaydetti.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

Obeziteye karşı dansla harekete geçtilerObeziteye karşı dansla harekete geçtiler

PARTNER'Göbeğim erimez' diye düşünmeyin! Bu tavsiyelere uyun'Göbeğim erimez' diye düşünmeyin! Bu tavsiyelere uyun
Uzmanlardan aspirin uyarısı: Yarardan çok zararı varUzmanlardan aspirin uyarısı: Yarardan çok zararı var
Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor'Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nur Yerlitaş operasyon sonrası çekilen fotoğrafını paylaştı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

İlginizi Çekebilir

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uzmanlardan aspirin uyarısı: Yarardan çok zararı var

Uzmanlardan aspirin uyarısı: Yarardan çok zararı var

Dikkat dağınıklığının sebebi bulundu!

Dikkat dağınıklığının sebebi bulundu!

Kulağını deldirdi, bu hale geldi

Kulağını deldirdi, bu hale geldi

Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi varis çorabı ile mi yapılır?

Varis nedir? Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi varis çorabı ile mi yapılır?

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.