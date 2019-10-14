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"Obruk Hanı" turizme kazandırılmayı bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Kızören Obruğu'nun yanı başındaki Obruk Hanı'nın, yapılması planlanan restorasyonun ardından turizme kazandırılması hedefleniyor - Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç: - "Hanı 49 yıllığına Karatay Belediyesine kiraya vererek buranın turizme kazandırılması için çok önemli bir adım attık. Belediyenin yapacağı restorasyon ve çevre düzenlemesiyle han, çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek"

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya'nın Karatay ilçesindeki Kızören Obruğu ve yanı başındaki Obruk Hanı, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırılan tarihi Sultanhanı'nın da yer aldığı İpek Yolu güzergahındaki Obruk Hanı, Konya kent merkezine 75 kilometre uzakta, Konya-Aksaray kara yolunun 4 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Yaptıranı ve mimarı bilinmeyen Obruk Hanı, tarihçiler tarafından 13'üncü yüzyıl Anadolu Selçuklu eseri olarak nitelendiriliyor.

Selçuklu kervansaraylarının karakteristik özelliği olan, kervanların 9 saatte alacağı 30-40 kilometrelik menzile uygun konumlandırılan Obruk Hanı, adını yanı başındaki Kızören Obruğu'ndan alıyor.

Kapadokya'ya yolculuk edenlerin ve turist kafilelerinin zaman zaman uğradığı bir mekan olsa da henüz yeterli ilgiyi görmeyen hanın, bölge ekonomisine ve ülke turizmine daha fazla katkı sağlaması hedefleniyor.

Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünce 1996'da kazı ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilen han, yakın zamanda yapılması planlanan kapsamlı restorasyonun ardından, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırılmayı bekliyor.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çok sayıda tarihi yapı bulunduğunu söyledi.

Obruk Hanı'nın tescilli kültür varlığı olduğunu dile getiren Genç, şöyle konuştu:

"Turizm firmaları Obruk Hanı'na geliyor ama bunun yeterli olmadığını görüyoruz. 13. yüzyıl kervansaraylarından Obruk Hanı gibi yerler, uzun süreliğine kiraya verilen yerlerdir. Biz de bu hanı 49 yıllığına Karatay Belediyesine kiraya vererek buranın turizme kazandırılması için çok önemli bir adım attık. Belediyenin yapacağı restorasyon ve çevre düzenlemesiyle inşallah han, çok önemli bir turizm merkezi haline gelecek."

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