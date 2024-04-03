Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) nedir, belirtileri nelerdir? Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi nasıl yapılır?

Obsesyonlardan kaçınmak veya onları kontrol altına almak için ortaya çıkan tekrarlayıcı davranışlar ve ritüeller de vardır; buna da kompulsiyonlar denir. Kişi, bu kompulsiyonlar aracılığıyla geçici bir rahatlama hissi elde eder, ancak bu rahatlama sürekli değildir ve çoğu zaman obsesyonlar daha da güçlenir. OKB, sadece bireyin zihinsel sağlığını değil, aynı zamanda günlük yaşamını da etkiler.
Obsesif Kompulsif Bozukluk nedir diye bakacak olursak kısaca tekrarlayan saplantılar ve bu saplantıları gidermek için ortaya çıkan tekrarlayıcı zorlamalar ile karakterize edilen bir ruhsal bozukluktur diyebiliriz. Yani OKB nedir sorusuna bir psikolojik rahatsızlıktir diyebiliriz.
Obsesyonlar yani saplantılar kişinin zihinsel olarak tekrar tekrar yaşadığı, rahatsız edici, anksiyete uyandıran ve genellikle mantıksız düşüncelerdir. Bu düşünceler genellikle kirlenme, hastalık, güvenlik, simetri veya düzen gibi konularla ilgilidir. Kompulsiyonlar ise obsesyonların neden olduğu anksiyeteyi hafifletmek veya ortadan kaldırmak için kullanılan belirli ritüeller veya davranışlardır.
OKB testi, OKB'nin varlığını ve şiddetini değerlendirmek için kullanılan bir tarama aracıdır. OKB testi, bir psikolog veya psikiyatrist tarafından uygulanabilir. En yaygın Obsesif Kompulsif Bozukluk testi şöyle sıralanır:
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) belirtileri çeşitlidir. Obsesif Kompulsif Bozukluk belirtileri genellikle tekrarlayan obsesyonlar (saplantılar) ve bu obsesyonları gidermek için ortaya çıkan tekrarlayıcı kompulsiyonlar (zorlamalar) olarak ortaya çıkar. OKB belirtileri ve genel olarak OKB'li insanların özellikleri şunlardır:
Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) kişinin istenmeyen ve rahatsız edici düşüncelere (obsesyonlar) sahip olması ve bu düşüncelere bağlı olarak tekrarlayan davranışlarda bulunması (kompulsiyonlar) ile karakterize bir ruhsal bozukluktur. OKB, obsesyonların ve kompulsiyonların içeriğine göre farklı tiplere ayrılabilir. En yaygın Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tipleri şöyledir:
OKB'nin tedavisi bulundu mu sorusuna şu yanıtı verebiliriz:
Obsesif Kompulsif Bozukluk tedavisi vardır. Hatta Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) tedavisi için oldukça başarılı olan çeşitli yöntemler mevcuttur. En yaygın ve etkili yöntemler ise şunlardır:
Hangi tedavinin uygun olduğu OKB'nin şiddetine, belirtilerin türüne ve kişisel tercihlere bağlıdır. Birçok durumda, en iyi sonuçlar için birden fazla tedavi yönteminin birlikte kullanılması gerekir.
Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.