HABER

Obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

Konya’da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında askeri kamuflaj giyen berberler obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptı.Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ortaklaşa düzenlediği aşure ikramı, şed kuşatma töreni, berber ve kuaförlerin hünerli eller şovu, halk müziği dinletisi ve ödül töreni Ecdat Parkı Sanat Sokağında gerçekleştirildi.KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini ve Konya’daki etkinliklerin Türkiye’nin birçok şehrinde ses getirdiğini söyledi.

Obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılar

Konya’da Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında askeri kamuflaj giyen berberler obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptı.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) ile Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ortaklaşa düzenlediği aşure ikramı, şed kuşatma töreni, berber ve kuaförlerin hünerli eller şovu, halk müziği dinletisi ve ödül töreni Ecdat Parkı Sanat Sokağında gerçekleştirildi.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yaptığı konuşmada, Ahilik Haftası etkinliklerinin dolu dolu geçtiğini ve Konya’daki etkinliklerin Türkiye’nin birçok şehrinde ses getirdiğini söyledi. Etkinliklerin gerçekleştirilmesinde yardımlarını esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve diğer yetkililere teşekkür eden Başkan Karabacak, 27 - 30 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesine tüm Konyalıları davet etti.
Programda Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası üyelerinin şovu dikkat çekti. ‘Hünerli eller şovu’nda sahneye çıkan askeri kamuflaj giyen berberler obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptı. Obüs mermisi şeklindeki saça sprey boya ile ‘Şehitler ölmez’ yazan berberlere şovun sonunda teşekkür plaketi verildi.

Obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılar

Obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılar

Obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılar

Obüs mermisi ve semazen şeklinde saç modeli yaptılar

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
Tarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldıTarihi Saat Kulesi, Alzheimer Günü için mor ışıkla aydınlatıldı
Talih kuşu Edirne’den uçtuTalih kuşu Edirne’den uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Hadise'den leopar desenli kıyafetiyle küvet pozu!

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

Sıla'dan şaşırtan ayrılık açıklaması

49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İstanbul ve 29 ilde FETÖ operasyonu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Bodrum açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı! Kayıp bebek aranıyor

Bodrum açıklarında facia!

İstanbul'da fuhuş operasyonu! 'Mobil Türkan' da yakalandı

'Mobil Türkan' yakalandı

Son dakika! Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Milli Piyango bilet sorgulama 19 Eylül: Şanslı biletler belli oldu (sıralı tam liste)

Büyük ikramiye çeyrek bilete!

Bim Aktüel 20 Eylül indirimli ürünler: Bim’de elektrikli bisiklet

Elektrikli bisiklet sürprizi

Cuma mesajları 2019: Eylül ayının 3. Cuma günü uzun veya kısa Cuma mesajları

Kısa ve uzun Cuma mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.