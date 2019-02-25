Odadan bir ses mi geliyor?

Hıdır Daştan - Gecenin bir yarısı, karı koca, uyuyorlar. Derken diğer odadan bir tıkırtı, bir ses gelir.

Kadın kocasına:

-Bey, duydun mu? Diğer odadan bir ses geldi, der. Adam şöyle bir kulak kabartır ve;

-Yat uyu hanım, ses mes yok, ben duymadım, der. Kadın ısrarla, “odadan bir tıkırtı, bir ses geliyor” bey der. Adam eşini başından savmak için, “kedidir kedi”...

Uygunsuz saatte duyulan bazı sesler korkutur, tedirgin eder, duymak istemezsiniz. Ama bazen de öyle şeyler yaşarsınız ki; beklersiniz bir ses duymak için. Öyle sesler gelsin istersiniz ki arşı delsin, yeri göğü inletip çaresiz, yorgun, bıkkın, bitap halinizi anlatsın derdinize derman olsun.

TMMOB Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odası olarak imzaladığımız protokolde "ilgili mevzuata göre İstihdamı Zorunlu Personel‘in ücreti kamu sektöründe çalışan 8/1 derecesindeki mühendisin maaşına eşit olacak" denilmektedir. Protokolün bu maddesine istinaden alınan ortak karar çerçevesinde 2018 yılında İstihdamı Zorunlu Personel unvanı ile çalışacak olan üyelerimizin ücreti net 4.230,00 TL (Dört Bin İki Yüz Otuz Türk Lirası) olarak tespit edilmişti.