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Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

23.08.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev dekorasyonunuzun vazgeçilmez parçası şifonyerler, odanıza hem işlevsellik hem gösterişli bir stil katar. Yatak odası, genç odası ve bebek odalarında tercih edilen şifonyerler odaların düzenli olmasını sağlar. Çekmecelerini dilediğiniz gibi düzenleyebileceğiniz bu faydalı parçaların üzerini de dekoratif objelerle süsleyebilirsiniz. Böylelikle mobilyalarınızı şık bir şekilde tamamlayıp odaya estetik bir görünüm kazandırabilirsiniz. Peki, en şık şifonyerlere göz atmaya ne dersiniz?

Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

Giysilerinizden kişisel bakım ürünlerine, birçok eşyanızı organize edebileceğiniz şifonyerler odalarınızın daima terli toplu görünmesini sağlar. Kendi düzeninize uygun biçimde yerleştirebileceğiniz bu ürünler, evinizdeki en büyük yardımcınız olur. Eğer odanızın dekorasyon tarzına uygun bir şifonyer arayışı içindeyseniz bu yazımız tam size göre! Odalarınızdaki yer sorununu çözecek birbirinden kullanışlı şifonyerleri bir araya getirdik. Haydi gelin, bu ürünlere birlikte bakalım.

1. Modern ve şık: Bimossa N5020 İnka 3 Çekmeceli Şifonyer Çok Renkli

Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

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Modern tasarımıyla göz dolduran Bimossa N5020 İnka 3 Çekmeceli Şifonyer, oldukça kaliteli bir yapıya sahip. Odalarınıza ekstra şıklık katacak ürün, 18 mm kalınlığında 1. sınıf yonga levhadan üretilir. PVC kenar bantları sayesinde çizilmelere karşı dayanıklılık gösterir ve uzun süreli kullanım sağlar. Üç çekmeceli modeliyle size rahat ve kullanışlı bir alan sunar. Demonte olarak teslim alacağınız ürünü, paket içerisindeki montaj malzemeleri ve kurulum şeması sayesinde kolaylıkla hazır hâle getirebilirsiniz. Yüksekliği 84 cm, genişliği 80 cm ve derinliği 37 cm olan ürünü uzun yıllar zevkle kullanacağınıza eminiz!

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2. Dar mekânlarda oldukça kullanışlı: Emkawood Rita Şifonyer

Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

Dar alanlarda epey işinize yarayacak bir ürün var sırada. "Şifonyer için yerim yok." diyenlere Emkawood Rita Şifonyer'i tavsiye ediyoruz. Az yer kapladığı için istediğiniz odada kullanabileceğiniz bu şık ürün, kısıtlı alanlarda imdadınıza yetişiyor. Şifonyerin yüksek ayakları sayesinde zemin temizliği sırasında ürünü çekmek zorunda kalmazsınız. Böylece şifonyerin altını kolayca süpürüp paspaslayabilirsiniz. Dört adet çekmecesi olan bu şık ürün, kullanışlı bir alan yaratır ve konforlu bir kullanım vadeder. Odanızda görmekten keyif alacağınız şifonyerin genişliği 61 cm, derinliği 40 cm ve yüksekliği 81 cm.

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3. Gardıroplu ve aynalı bir şifonyere ne dersiniz?: Yurudesign Modüler Mobilya Nancy Aynalı Şifonyer Gardırop

Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

Yurudesign Modüler Mobilya Nancy Aynalı Şifonyer Gardırop Çam-Antrasit, şık ve özel bir tasarıma sahip. Özellikle şifonyerle gardıroba ayrı ayrı alan yaratamıyorsanız bu ürün sizin için kullanışlı olabilir. Çekmeceli şifonyeri ve aynalı gardırobu ile odanızda derli toplu bir görünüm sağlar. 18 mm kalınlığında yonga levhadan üretilen setin tüm parçalarında PVC bant kullanılır. Demonte olarak teslim alacağınız şifonyerin tüm aparatları ürünle teslim edilir. Şifonyer, kolay kurulumu sayesinde kısa sürede kullanıma hazır hâle gelir. Aşınmalara karşı dayanıklı olması sayesinde uzun süre kullanılabilir.

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4. Odanızda fark yaratın: Variant Mobilya Lizbon Makyaj Masalı Aynalı Şifonyer

Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

Yetişkin ve genç odalarına şıklık katacak bir ürüne ne dersiniz? Yedi farklı renk seçeneği ile birçok mobilyaya uyum sağlayacak Variant Mobilya Lizbon Makyaj Masalı Aynalı Şifonyer, gören herkesin bayılacağı bir tasarıma sahip. Odanızda fazla yer kaplamayacak bu iki fonksiyonlu şifonyer, 18 mm dayanıklı yonga levhadan üretilir ve uzun yıllar dekorunuza eşlik eder. Kullanışlı makyaj masası ve şifonyeriyle odanızda hoş bir görünüm yaratır. Dört adet çekmecesiyle konforlu bir kullanım sunar. Odanıza estetik bir görünüm katacak ürünün yüksekliği 85 cm, derinliği 40 cm ve genişliği 125 cm.

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5. Takılarınızı da organize edebileceğiniz: Berrak Mobilya Creo Siyah Dar Şifonyer

Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

Sırada takı ve aksesuarlarınızı kolaylıkla düzenleyebileceğiniz bir şifonyer var! Flok kaplamalı takı çekmecesi ile işlevsellik sağlayan Berrak Mobilya Creo Siyah Dar Şifonyer, modern tasarımıyla odanızın havasını değiştirir. Harekete duyarlı LED sistemi ile fark yaratan ürün, kolay bir kullanım sunar. Bas-aç fonksiyonlu 5 adet çekmecesi ile kolay bir kullanım vadeden model, özellikle kısıtlı alanlarda kurtarıcınız olur. İşlenmiş ahşaptan üretilen şifonyer; genişliği 64 cm, derinliği 46 cm ve yüksekliği 87 cm olarak üretilir. Demonte olarak teslim alacağınız şifonyeri, kurulum malzemeleri ile kolaylıkla hazır hâle getirmeniz mümkün.

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6. Alan sıkıntısı yaşayanlara: PASİFİC HOME Flow Çekmeceli Şifonyer Beyaz

Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

Odanızda eşyalarınız için yeterli alanı bulamıyorsanız PASİFİC HOME Flow Çekmeceli Şifonyer sizin için doğru bir seçim olabilir. Şık tasarımıyla evinizin her odasında kullanabileceğiniz ürün, evinize şıklık katar. Yedi adet çekmecesi ile geniş bir alan sunan şifonyer, teleskopik çekmece rayları sayesinde rahat bir kullanıma olanak tanır. 18 mm yonga levhadan üretilen şifonyerde en kaliteli montaj elemanları kullanılır. Ürün, bu sayede dayanıklı bir yapıya sahip olur. Suya ve yanmaya karşı dirençli olan şifonyerin yüksekliği 130 cm, genişliği 44 cm ve derinliği 40 cm.

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7. Yaşadığı alana renk katmak isteyenlere: Adore Mobilya Trendline 5 Çekmeceli Krom Kulplu Şifonyer

Odanızdaki yer sorununu çözüp odanızın havasını değiştirecek şifonyer çeşitleri

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Renkli ve modern görünümü ile odalarınızı şenlendirecek Adore Mobilya Trendline 5 Çekmeceli Krom Kulplu Şifonyer, kullanışlı ve fazla yer kaplamayan bir tasarıma sahip. Melamin yüzeyli yonga levhadan üretilen şık şifonyer, uzun yıllar kullanım olanağı sağlar. Ürünün beş adet çekmecesi sayesinde giysi ve aksesuarlarınızı şifonyere rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Nemli bir bez ile kolaylıkla temizleyebileceğiniz şifonyer, uzun süre su ile temas etmediği sürece dayanıklılığını korur. Demonte olarak teslim alacağınız şifonyeri, kurulum aparatları ile kolaylıkla hazır hâle getirebilirsiniz.

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