Odaya sinmiş sigara kokusu nasıl giderilir?

Sigara dumanı ve nikotin kokusu duvarlara, perdelere, koltuklara ve halılara sinerek kötü bir koku oluşturabilir. Bu kokuya reçine ve katran artıklarında bulunan fenol türevleri; lignin, selüloz, ve diğer bitki pigmentlerinin prolizini sebep olur. Bu kokuyu gidermenin pek çok yolu vardır. İşte çözüm yolları... Odayı Kokudan Arındırmaya Hazırlama İlk olarak kokunun ellere geçmesini ve kullanılacak kimyasal maddelerin cilde zararını önlemek amacıyla tek kullanımlık eldiven ya da başka koruyucu ürünler giyin. Koruyucu önlemler tamamlanınca, odada bulunan izmarit, kül gibi tüm sigara artıklarını temizleyin. Bunlar evin içinde kalmaya devam ederse koku yaymaya devam eder. Tamamen söndüklerine emin olduktan sonra bir torbaya koyun, sıkıca bağlayın ve dışarı çöpe atın. Ardından tüm pencereleri açarak odanın güzelce havalanmasını sağlayın.

Yukarıdaki işlemleri her sigara kullanımından sonra yapsak bile kalıcı bir koku arınımı sağlanamaz. Sigara kokusu giderici başka yöntemler de uygulanmalıdır. Sigara Kokusu Evden Nasıl Çıkar? Sigara kokusu evden nasıl çıkar diye kara kara düşünmeye son verip yazıyı okumaya devam edin! Öncelikle odadaki tüm kıyafetleri, yastık kılıflarını, çarşafları, perdeleri kısacası yıkanabilecek tüm kumaşları toplayın. Eşyanın kokmadığını düşünseniz bile onu yıkamak için toplayın çünkü burnunuz kokuya alıştığı için koku duymuyor olabilirsiniz. Evdeki herhangi bir eşyada sigara kokusu varsa muhtemelen tüm eşyalar kokuyorudur. Tümü olmasa bile bütün çoğunluğu kokuyordur. Yıkanabilen eşyaları evinizde yıkayın ve yıkanamayacak olanları da kuru temizlemeye verin. Halıları da yıkayabiliyorsanız yıkamanız önemli fakat yıkayacak alanınız ya da vaktiniz yoksa halı yıkama firmalarından destek alabilirsiniz. Eşyalarınız güzelce yıkanıp temizlendiği sırada sizler de odanızı süpürüp silip, havalandırabilirsiniz. Her şey tamamlanıp temiz kılıfları serdiğinizde odanız mis gibi kokacaktır.

Koku Giderici Ürünler Kullanın Sadece havalandırma ile kokunun gitmeyeceğini söylemiştik. Bazı koku giderici ürünler yardımıyla kokudan kurtulmayı deneyebilirsiniz. Bazı marketlerden ya da İnternet’ten ulaşabileceğiniz sigara kokusunu yok eden sprey ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu hava ferahlatıcı oda kokusu giderici spreyler, kötü kokuları yok ederek geriye içeriğindeki hafif, ferah ve güzel kokuları bırakır. Limon, lavanta, pamuk, okyanus ferahlığı, bahar çiçekleri gibi pek çok güzel koku seçeneği ile sigara kokularına elveda diyebilirsiniz. Sigara Kokusu Temizleyici Olarak Elma Sirkesi ve Hamur Kabartma Tozunu Deneyin Yeni bir ürün almak istemiyorsanız ya da acil çözümlere ihtiyacınız varsa elma sirkesi ve hamur kabartma tozu karışımını sigara kokusu temizleyici olarak deneyebilirsiniz. Bir su bardağına 1 paket hamur kabartma tozunu dökün. Üzerine de bardağın yarısına gelecek kadar elma sirkesini yavaş yavaş ekleyin. Yavaş yavaş eklemeniz çok önemli, çünkü hızlı eklediğiniz zaman hamur kabartma tozu ve elma sirkesi tepkimeye girip köpürür ve taşar. Yaptığınız bu karışımı sigara içilen ortamda yüksek bir yere koyun ve orada bırakın. Hazırlanan elma sirkesi ve hamur kabartma tozu karışımı zamanla buharlaşarak kokunun yok olmasına yardım eder.

Genellikle, hazırlanan yarım su bardağı elma sirkesi ve hamur kabartma tozu karışımı 1 hafta boyunca etkisini göstermektedir. Bu karışımı koku gidene kadar istediğiniz sıklıkta tekrarlayabilirsiniz. Kahve Kullanımı Günlük hayatımızın olmazsa olmazlarından birisi kahvedir. Sabahları uyanmak için, akşamları geç saatlere kadar çalışmamız gerekiyorsa başvurduğumuz ya da sadece tadını sevdiğimiz için keyfi olarak tükettiğimiz kahveyi de sigara kokusunu ne çeker sorusuna bir cevap olarak verebiliriz. Bir yerlerden arta kalmış tül parçalarından minik keseler yapın. Bu keselerin içerisini kahve ile doldurun ve evinizin belirli yerlerine özellikle de kokunun çıkmasını istediğiniz sigara içilmiş alana asın. Kahve, odaya sinmiş olan sigara kokusunu çekerek kötü kokuların yerine hoş, aromatik mis gibi kahve kokusu bırakacaktır. Sigara Kokusu Odadan Nasıl Çıkar? Işıkları kapatıp mum yakınca oluşan loş ortam çok keyifli olur. Yanında da kahve ve hoş müzikler eşliğinde huzurlu bir akşam geçirmek mümkündür. Mumun bu özelliğinin yanı sıra kokulu olanları kullanarak odanızdaki sigara kokusunu giderebileceğinizi biliyor muydunuz? Yasemin sandal, vanilya, kakao, pudra, dark amber, limon, portakal, lavanta, beyaz sabun, balkabağı, tarçın, kavun, okyanus esansı, çam, yağmur, cookie monster, orange blossom, elma, kahve, japanese cherry blossom… Pek çok aromaya sahip mum bulmak mümkün.