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Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) vurularak öldürülmesi olayına karışan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y.

Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, okul müdürü Ayhan Kökmen'in (47) vurularak öldürülmesi olayına karışan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y., ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 2'nci kez hakim önüne çıkarıldı. Duruşma sonrası fenalık geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, öldürülen müdürün eşi Ayşe Ümmü Kökmen, "Ben idam istiyorum" dedi.
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, 15 Aralık 2017 tarihinde yaşanan olayda, 3 yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Okul müdürü Ayhan Kökmen'in göğsüne doğru ateşlenen 2 av tüfeği fişeğinden birisinin domuz kurşunu olduğu ortaya çıktı. Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılıp başka okula kaydı yaptırılan U.Y.'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan U.Y.'nin babası B.Y.'yi, azmettirici olarak gözaltına aldı. Tutuklanan öğrenciler İ.P. (16) arkadaşı U.Y. ile U.Y.'nin babası B.Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ayrıca başka iki öğrenci hakkında da yardım ve yataklık suçlarından dava açıldı.
Sanıklardan İ.P., arkadaşı U.Y. ve U.Y.'nin babası B.Y. ile diğer sanık öğrenciler C.A. ve Y.O., Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava ikinci kez hakim karşısına çıktı. Bugünkü duruşmada 10 tanık ifade verdi. Dava, yeni tanık ifadelerinin dinlenmesi için 9 Kasım 2018'e ertelendi.
'İDAM' FERYADI
Ayhan Kökmen'in eşi Ayşe Ümmü Kökmen ise duruşmanın ardından fenalık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ümmü Kökmen, güçlükle sakinleştirildi. "3 tane cani günlerce plan yapmışlar, okul müdürünü nasıl öldürebiliriz diye" sözleriyle feryat eden Ayşe Ümmü Kökmen, "Ayhan hocayı yediler. Bir baba, çocuklarının elinden kalemi alır, silah verir mi? Bu babayı asla affetmiyorum. Buradan Milli Eğitim Bakanı'na, Meclis Başkanı'na, Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Lütfen sesimizi duysunlar, çığlığımızı duysunlar. Öldürmek bu kadar basit olmamalı. 15 yılla-16 yılla kurtulmamalı. Ben idam istiyorum" dedi.
Sabah saatlerinde aynı mahkemede, 10 Haziran 2017 tarihinde, Ödemiş'te parka oynamaya gittikten sonra ortadan kaybolan ve su içmeye gittiği komşularının evinde cesedi bulunan 10 yaşındaki Ceylin atik'in öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasının yapıldığını belirten Ayşe Ümmü Kökmen, "Ceylin'in ne günahı vardı? Komşusunun canı istiyor Ceylin'i öldürüyor. Öğrencilerin canı istiyor Ayhan hocayı öldürüyor. Bu kadar basit olmamalı. Ben idam cezası istiyorum" diye konuştu.

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Ödemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendiÖdemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendiÖdemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendiÖdemiş'te okul müdürünün öldürülmesi davasında tanıklar dinlendi

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