Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 19'uncusu bu yıl 18 Mart Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan rahvan at yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışlarda ilk kez kadınlar kategorisi de koşuldu.

Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Birliği Spor Kulübü ve Ödemiş Belediyesi'nin düzenlediği yarışlara, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 195 at getirildi. Ödemiş'in kırsal Günlüce Mahallesi'ndeki 73 bin 780 metrekarelik alandaki Geleneksel At Spor Yarışları ve Oyun Alanı'ndaki, ithal at, minikler, tozkoparan, üçlü tay, dörtlü tay, taze beşli, deste, küçük orta, baş, büyük orta, baş altı ve kadınlar kategorilerinde yapılan yarışları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı AK Partili Münir Bezmez, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Millet İttifakı Belediye Başkan adayı CHP'li Mehmet Eriş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Mutahhar Ateş, Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Halis Danagüden'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.