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Ödemiş'te rahvan atlar yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 14:23 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 19'uncusu bu yıl 18 Mart Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan rahvan at yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 19'uncusu bu yıl 18 Mart Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında yapılan rahvan at yarışları kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yarışlarda ilk kez kadınlar kategorisi de koşuldu.

Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Birliği Spor Kulübü ve Ödemiş Belediyesi'nin düzenlediği yarışlara, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 195 at getirildi. Ödemiş'in kırsal Günlüce Mahallesi'ndeki 73 bin 780 metrekarelik alandaki Geleneksel At Spor Yarışları ve Oyun Alanı'ndaki, ithal at, minikler, tozkoparan, üçlü tay, dörtlü tay, taze beşli, deste, küçük orta, baş, büyük orta, baş altı ve kadınlar kategorilerinde yapılan yarışları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Ramazan Şerif Delibalta, AK Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı AK Partili Münir Bezmez, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis, Millet İttifakı Belediye Başkan adayı CHP'li Mehmet Eriş, Demokrat Parti İlçe Başkanı Mutahhar Ateş, Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Halis Danagüden'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi.

Yarışlar öncesinde konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, 5 yıl önce seçimler yaklaşırken, bu işe gönül veren insanların çok olduğu bir ilçede yarış alanına ihtiyaç olduğunu söylediğini hatırlatıp, "Söz verdik ve yaptık. Sadece rahvan at yarışlarının değil, geleneksel ata sporlarımızdan okçuluk, deve güreşi, cirit gibi tüm ata sporlarımızın yapılabileceği bir alan hizmete sunduk" dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Mustafa Küçükmeral de konuşmasında Geleneksel At Spor Yarışları ve Oyun Alanı'nı Ödemiş'e kazandıran Belediye Başkanı Mahmut Badem'e teşekkür edip, yarışlara katılan binicilere başarı diledi.

KADIN BİNİCİLER İLK KEZ YARIŞTI

Davul zurna eşliğinde başlayan yarışlarda ilk kez kadın biniciler de yarışma heyecanı yaşadı. İş insanı Kıymet Yıldırım'ın sponsorluğunda düzenlenen kadınlar kategorisinde biniciler Sena Çakıroğlu, Ceren Canbuldu, Sude Çakır, Servet Çakır, Selma Doğancı, Elvan Ersoy yarıştı. Yarışmada birinciliği Ceren Canbuldu, ikinciliği Elvan Ersoy ,üçüncülüğü Sena Çakıroğlu elde etti. Dereceye giren kadın biniciler sponsor tarafından 3 bin, 2 bin ve 1000 TL para ödülüyle ödüllendirildi. Erkek binicilerin yarıştığı diğer tüm kategorilerde dereceye girenler ise Ödemiş Rahvan At Yetiştiricileri Birliği Spor Kulübü tarafından toplam 40 bin lira para ödülü dağıtıldı. Ayrıca yarışlarda dereceye giren tüm binicilere kupa verildi.

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