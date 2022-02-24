Odessa ve Kharkiv nerede? Rusya Ukrayna savaşında konuşulan Odessa ve Kharkiv hangi bölgede?

Ukrayna’dan saldırı haberi gelen bölgeler arasında Odessa da bulunuyor. Odessa’nın nerede olduğu merak ediliyor. Odessa, Ukrayna'nın güneybatısında bulunan 3. en kalabalık şehri olarak biliniyor.

ODESSA NEREDE?

Kiev Odessa arası: 468 km ve Lviv Odessa arası: 805 km'dir. Kharkiv Odessa arası ise 728 km’dir. Odessa, Ukrayna'nın güneybatısında bulunan 3. en kalabalık şehridir, aynı isimdeki Odessa Oblastı'nın yönetim merkezi ve önemli bir turizm, liman ve ulaşım merkezi olan bir şehirdir. Kimi zaman "Karadeniz'in incisi", "Mizah başkenti" ve "Güney Palmira" olarak da adlandırılmaktadır.

Ukrayna'nın güneybatısında bulunan ülkenin 3. en kalabalık şehri Odessa nüfusu 2021 verilerine göre 1.015.826'dır. Kiev Odessa arası: 468 km, Lviv Odessa arası: 805 km ve Kharkiv Odessa arası: 728 km'dir.

Ukrayna Parlamentosu önceki gün yapmış olduğu açıklamada ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etmişti. Alınan karar doğrultusunda Ukrayna’da 24 Şubat 2022 saat 00.00'dan (TSİ 01:00) itibariyle ülkede 30 günlük OHAL ilan edilmiş oldu.

Ukrayna’nın, Volyn, Vinnıtsya, Dnipro, Jitomir, Zakarpatya, Zaporijya, İvano-Frankivsk, Kiev, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, , Harkov, Herson, Hmelnitski, Çerkassi, Çernivtsi ve Çernihiv kentlerin OHAL kuralları uygulanacakken karar, Donbass Bölgesi’ndeki Donetsk ve Luhansk bölgelerini kapsamamakta.

Ayrıca Rusya, Ukrayna'nın başta Dombas bölgesi olmak üzere Kiev, Odessa, Kharkiv kentlerine saldırı gerçekleştiriyor. Seyir füzeleri ve askeri olarak da harekata geçmiş olan Rusya Odessa'da da donanmayı vurduğu iddia edilmişti. Çeşitli askeri havaalanlarının da hedef alındığı ifade ediliyor.

KHARKİV NEREDE?

Ukrayna‘nın kuzeydoğusunda bulunan Kharkiv, ülkenin ikinci en büyük şehridir. Düzenli geniş caddeleri, devasa meydanları, etkileyici müzeleri, sakin atmosferi ve yemyeşil dokusuyla ziyaretçilerini büyülemiş olan kent, Ukrayna’nın gözde turizm destinasyonları Kiev, Lviv ve Odessa gibi şehirlerin gölgesinde kalmıştır.

Oldukça zengin bir tarihi geçmişe sahip bir bölgede kurulu olan şehir, tarihi geçmişini simgeleyen çok sayıda anıt ve tarihi yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Kentte bulunan çok sayıda üniversitenin de etkisiyle nüfusun büyük bölümü gençlerden oluşuyor. Renkli gece hayatına sahip olan Kharkiv, Ukrayna’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken şehirler arasında bulunuyor.



