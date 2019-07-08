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ODTÜ'de 'yurt' gerginliği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yerleşkesinde, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdu yapılmasına karşı çıkan öğrenciler ile polis arasında arbede çıktı. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.

ODTÜ'de 'yurt' gerginliği!

ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna, bazı öğrenciler karşı çıktı. Öğrenciler, 55 gün önce, yerleşke içinde yurdun yapılacağı alanda çadır kurarak, nöbete başladı. Zaman zaman eylem yapan öğrenciler, bugün yurt inşaatına başlanacağı bilgisini alınca yine alanda toplandı. Yurt yapımına karşı çıkan öğrenciler, kendilerinin ihtiyaç ve tercihlerinin dikkate alınmamasına tepkili olduklarını dile getirdi.

TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Üniversiteye sabah saatlerinde gelen polis ekipleri, öğrencilerden çadırları kaldırmalarını istedi. Çadırları kaldırmayan öğrenciler ile polis arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede arbedeye dönüşünce polis de biber gazıyla müdahale ettiği öğrencileri alandan uzaklaştırdı. 3

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TEPKİ GÖSTERDİLER

Gerginliğin ardından inşaatın yapılacağı alanda belirlenen ağaçların kesimine başlandı. Öğrenciler, ağaçların kesilmesine de tepki gösterdi. Kampüste güvenlik önlemi alan polis ile öğrenciler arasındaki gerginlik sürerken, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de üniversitede toplandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
odtü yurt arbede

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bunlarda topluma faydalı birer birey olacak sen öğrencisin arkadaşım ne işin var eylemle bu tip öğrencilerin elinden öğrencilik hakkını alacaksın ondan sonra adam olurlar
senin gibi mi olsunlar tepkisiz herşeyi kabul eden koyun mu olsunlar o hak arayanlar olmasa daha beter olur bu ülke otur özür dile ve takdir et
odtü mü terör yuvası mı yazık çok yazık bu hak arayışı değil düpedüz magandalık koca odtü bilimsel çalışmaları bırakmış nelerle uğraşıyor hayret
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