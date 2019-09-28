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ODTÜ'den "Çöp Topla-Koş" etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 15:45 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesince düzenlenen "Çöp Topla-Koş" etkinliği kapsamında, katılımcılar, Eymir Gölü'nün etrafında çöp topladı ve belirlenen güzergahta spor yaptı

Orta Doğu Teknik Üniversitesince (ODTÜ) düzenlenen "Çöp Topla-Koş" etkinliği kapsamında, katılımcılar, Emir Gölü'nün etrafındaki çöpleri topladı ve önceden belirlenen güzergahta spor yaptı.

Katılımcıları spora teşvik etmek ve çevre bilincini aşılamak amacıyla Eymir Gölü'nde düzenlenen etkinliğe, ODTÜ öğretim görevlileri, öğrencileri, mezunları ve Ankaralı doğaseverler katıldı.

Ormanlık alanlarda gezen çevreciler, topladıkları plastik, cam, kağıt, teneke kutu gibi atıkları çöp torbalarına doldurdu.

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'te ortaya çıkan "plogging" sporu ile katılımcıların hem spor yaptığını hem de yerden çöp toplayarak, çevre bilinci kazandıklarını ifade etti. Bu kapsamda üçüncü etkinliklerini düzenlediklerini söyleyen Kalay, bu tür etkinliklere devam edeceklerini belirtti.

Katılımcı Ece Savuş anlamlı bir etkinlikte doğaseverlerle bir araya geldiklerini belirterek, "İnsanlar ve bütün canlılar bu doğada yaşıyoruz ve bu doğaya gereken önemi vermediğimizi düşünüyorum. Biz de hafta sonunda bir gün bir-iki saatimizi doğaya ayırarak hem çöp toplayıp hem spor yapıp, akabinde de günümüzü eğlenceli bir şekilde sonlandıracağız." dedi.

Topladığı çöpleri gösteren Savuş, kısa sürede çok fazla çöp topladığını ifade etti.

Bir diğer katılımcı Sümeyye Tetik ise bu gibi etkinliklerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olduğunu söyledi. Birçok yerde sigara izmaritine rastladığını aktaran Tetik, "Rica ediyorum lütfen izmaritlerinizi atmayın. Sigara toplanması çok zor bir şey olduğu için her yer izmarit dolu. Bir de ormanlık alanda bunlar yangına da sebep olabilir." diye konuştu.

Etkinlikte en fazla çöpü toplayarak dereceye girenlere ODTÜ logolu ürünler hediye edildi.

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"Çöp Topla-Koş" ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay Orta Doğu Teknik Üniversitesi

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