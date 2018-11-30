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ODTÜ'lü İrem'in ölümünde, kamyonet sürücüsüne 6 yıl hapis talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 15:05 | Son Güncelleme

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün (21) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

ODTÜ'lü İrem'in ölümünde, kamyonet sürücüsüne 6 yıl hapis talebi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kampüsü içerisinde, kaldırımda yürürken yanından geçen kamyonetin kasasının açılan kapağının çarpması sonucu üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün (21) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, kamyonet sürücüsü Tahir Kepenek'in 'taksirle ölüme' neden olmaktan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.
ODTÜ Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım Pazartesi günü kampüste kaldırımda yürürken, yanından geçen Tahir Kepenek yönetimindeki, okula ait 06 GJ 429 plakalı kamyonetin açılan kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra gözaltına alınan kamyon şoförü Tahir Kepenek, çıkırıldığı mahkemece tutuklandı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kamyonetin kasasının demir kapağının, mekanizmanın yerinden çıkmasıyla ODTÜ yerleşkesinde kaldırımda yaya olarak yürüyen İrem Kütük'ün başına çarptığı ve üniversite öğrencisinin beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İddianamede yer alan kaza tespit tutanağında, yolda yürüyen İrem Kütük'ün herhangi bir kural ihlali yapmadığı, Tahir Kepenek'in ise kazadan dolayı kusurlu olduğu belirtildi.
PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
İddianamede, şüpheli Kepenek'in pişman olduğunu, olayda kastının bulunmadığını söylediği belirtilerek, ifadesi şu şekilde yer aldı:
"Kamyonet ile üniversitenin A4 kapısından giriş yaptım. Tahminen 200 metre ilerledikten sonra arkadan bir araç korna çaldı. Dikiz aynasına baktığımda kamyonun arka damper kapağının açılmış olduğunu ve yolda bir kişinin yattığını gördüm. Hemen ambulansı aradım. Kapağın nasıl açıldığını bilmiyorum. Kampüsün girişinde bulunan tümsekten geçerken kapağı tutan kelepçe çıkmış olabilir."
İDDİANAMEDE GÖRÜNTÜLERE DE YER VERİLDİ
İddianamede, ODTÜ'deki güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı. Görüntülerde, İrem Kütük, üniversitenin A4 kapısından kampüse giriyor. Kütük'ün ardından da kamyonet aynı kapıdan kampüse giriş yapıyor. Görüntülerde ayrıca, İrem Kütük'ün kafasına çarpan kamyonetin kasasının kapağının ise sağ yan tarafa takılı olduğu, aracın arka kapağı açık ilerlediği görülüyor.

FOTOĞRAFLI

ODTÜ'lü İrem'in ölümünde, kamyonet sürücüsüne 6 yıl hapis talebiODTÜ'lü İrem'in ölümünde, kamyonet sürücüsüne 6 yıl hapis talebiODTÜ'lü İrem'in ölümünde, kamyonet sürücüsüne 6 yıl hapis talebiODTÜ'lü İrem'in ölümünde, kamyonet sürücüsüne 6 yıl hapis talebi

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