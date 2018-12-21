Ödül töreninde duygusal anlar! Görür görmez öptü

Erdoğan'a annesi Tenzile Erdoğan ile resmedildiği bir tablo hediye edildi. Erdoğan tabloyu görünce duygusal anlar yaşadı.

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ödüle layık görülen firmaların her birini ayrı ayrı tebrik ettiğini söyledi.

Erdoğan, ödül alan firma temsilcileri ile toplu fotoğraf da çektirdi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Erdoğan ile annesi Tenzile Erdoğan'ın ressam İsmail Acar tarafından resmedildiği bir tablo hediye etti.

Törene, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve ihracatçılar katıldı.