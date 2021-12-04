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Office basit ve daha şık bir görünüm kazandı

04.12.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft yeni güncelleme ile tahmin edebileceğiniz gibi Windows 11’in stilini tamamlamayı amaçlıyor, ancak kullandığınız Windows sürümünden bağımsız olarak bazı işlevsel iyileştirmeler de vaat ediyor.

Office basit ve daha şık bir görünüm kazandı

Arayüz, uygulamalardan bağımsız olarak daha “doğal ve tutarlı” bir deneyim sağlayacak. Hızlı Erişim Araç Çubuğu artık varsayılan olarak gizli olacak. Yine de dilerseniz geri getirebileceksiniz. Office ayrıca varsayılan olarak Windows temanızla eşleşecek, bu nedenle Word veya Excel’i gece başlatmak göz sağlığınız açısından bir zarara sebep olmayacak. Dilerseniz yine de farklı bir tema belirleyebilirsiniz.

Windows 11 kullanıyorsanız güncelleme tavsiye ediliyor. Windows 10 kullanıyorsanız, belirli bir uygulamanın sağ üst köşesinde bir megafon simgesi gördüğünüzde güncellemenin mevcut olduğunu bileceksiniz.

Bu güncelleme, deneyiminizi temelden değiştirmeyecek olsa da, Office’in kullanıcı deneyimini geliştirmek için elinden geleni yaptığını görmek güzel. Şirket Windows 11 ile bir çok değişiklik sundu. Bunlardan en önemlisi de temadaki minimal yaklaşım. Karanlık modun gelmesi de önemli bir değişiklikti. Ayrıca işletim sisteminin modern bir tasarıma sahip olması da öne çıkan yeniliklerden biri. Görünüşe göre Microsoft yeni işletim sistemine güncellemeler sunmaktan vazgeçmeyecek gibi görünüyor.

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