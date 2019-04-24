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Ofis dışı çalışanlara uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Dış mekanda çalışanlara siber tehlike yönünde uyarı geldi.İşini dizüstü bilgisayarları ile yapan freelance çalışanlar, yazarlar, yazılımcılar ve startup’lar çalışmak için uygun bir mekâna ihtiyaç duyduğunda sıklıkla ücretsiz internet erişimi sunan mekanları tercih ediyor.

Dış mekanda çalışanlara siber tehlike yönünde uyarı geldi.
İşini dizüstü bilgisayarları ile yapan freelance çalışanlar, yazarlar, yazılımcılar ve startup’lar çalışmak için uygun bir mekâna ihtiyaç duyduğunda sıklıkla ücretsiz internet erişimi sunan mekanları tercih ediyor. Hazır ofis ve esnek çalışma alanları sektöründe faaliyet gösteren Servcorp’un Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “ Yeni nesil kahvecilerde iş yapmak cazip görünse de aslında bu çalışma ortamları önemli güvenlik riskleri barındırıyor. Çünkü bu kafeler aynı zamanda kendine kurban arayan hackerların da favori mekanları. Siz çalışırken yanınızdaki masada oturan kişinin hedefinde olduğunuzu muhtemelen hiç anlayamazsınız ve siz hiç hissetmeden en kıymetli verilerinizi çalınıyor olabilir” dedi.
"Yeni nesil gerçek Coworking ortamı"
İlk kez Türkiye’de yüksek güvenlikli internet bağlantısı sunan yeni nesil coworking ortamını hizmete sunduklarını açıklayan Özgönül, “Gerçek coworking deneyimi” sloganı ile lanse edilen hizmet; çalışmak için rahat, huzurlu ve konforlu bir mekân arayan profesyonellere hitap ediyor. Yüksek güvenlikli internet bağlantısı sayesinde herhangi bir hacking tehdidine maruz kalmadan ve IT hizmetleriyle rahatça çalışmanın mümkün olduğu coworking hizmetini veriyor” ifadelerini kullandı.

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