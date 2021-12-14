Ofis şıklığından asla ödün vermeyen erkeklere alınabilecek en güzel yılbaşı hediyeleri

Yılbaşı akşamlarının vazgeçilmez ritüeli olan hediyeleşme faslı, yeni yıla mutlu girmenin en güzel yollarından biri. Peki, siz bu özel gün için hazırlıklarınızı tamamladınız mı? Erkek arkadaşınız, babanız veya oğlunuz için hala ne alacağınıza karar veremediyseniz sizin için listelediğimiz yılbaşı hediyelerini inceleyebilirsiniz. Dilerseniz bu ürünlerle kendinizi de şımartabilirsiniz.

1. Şıklığın sırrı detaylarda saklı

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Takım elbiseyle kullanılan en şık aksesuarlar arasında kol düğmeleri yer alıyor. Tarzınıza şık bir dokunuş yapmak istiyorsanız Masonik Oniks Kol Düğmeleri ile mutlaka tanışmanız gerekiyor. Bağlantı kısmında diğer kol düğmelerinden farklı olarak zincir kullanılan ve oniks taşıyla işlenen bu kol düğmeleri, oldukça modern bir duruş sergiliyor. Aşınmaya ve kararmaya karşı dayanıklı bir materyal olan rodyum kaplamalı kol düğmeleri, uzun süreli bir kullanım vadediyor.

İster kendinizi şımartabileceğiniz ister sevdiklerinizi mutlu edebileceğiniz bu ürünü incelemek için hemen linke tıklayın.

2. Stil sahibi erkekler için Defacto Kaban

Kış aylarının vazgeçilmez parçalarından olan kabanlar, en ideal yılbaşı hediyeleri arasında yer alıyor. Hakim yaka detaylı ürünler, oldukça rağbet görüyor. Çünkü hem çok şık duruyor hem tüm ortamlara uyum sağlıyor. Bu modele uygun en güzel örneklerden biri de Defacto Kaban olarak karşımıza çıkıyor. Sade bir tasarıma sahip olmasına rağmen son derece şık görünümüyle oldukça beğeniliyor. Vücuda oturan kalıbı sayesinde fit bir duruş vadediyor. Düğme detaylı kabanın arka kısmında tek yırtmaç bulunuyor. Aynı şekilde her iki kol kısmında da yırtmaç detayları göze çarpıyor.

Hakim yaka Defacto Kaban’ı buradan satın alabilirsiniz.

3. "Yaka iğnesi olmadan asla!" diyenler için

Erkek arkadaşınızın bayılacağı harika bir öneri ile karşınızdayız. Yaka iğneleri, erkek giyiminin vazgeçilmez aksesuarlarından biri. Kombini tamamlayan bu şık parçalarla son bir dokunuş yaparak stil sahibi olmak mümkün. Her zevke uygun farklı yaka iğnesi çeşitleri bulunsa da bizim önerimiz zincir detaylı tasarımıyla dikkat çeken Healifty Yaka İğnesi. Gömlek yakasında kullanılabilen bu ürünü klipsli yapısı sayesinde takıp çıkarmak oldukça kolay. Bakırdan üretilen yaka iğnesi, elektroliz kaplama tekniğiyle güçlendirilmiş. Bu sayede aşınma ve kararmaya karşı oldukça dayanıklı bir aksesuar.

Ürünü satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

4. Hem kaliteli hem hesaplı

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Düşük maliyetlerle kaliteli bir el çantasına sahip olabilirsiniz. İşlevsel tasarımıyla kolaylık sağlayan el çantaları, hayat kurtarıcı ürünlerden. Minimal boyutlarda üretilen Kindfox El Çantası’nı elde, omuzda veya çapraz şekilde kullanabilirsiniz. Kullanışlı bölmeleri sayesinde gerekli tüm eşyaları içine sığdırabilirsiniz. Çıtçıtlı ön kısmında telefonunuzu taşıyabilirsiniz. Hemen yanında bulunan fermuarlı cepte ise ulaşım kartı ve kimlik gibi önemli eşyalarınızı depolayabilirsiniz. 2 adet ana bölmesine ve arka kısımdaki cebine ofiste ihtiyaç duyacağınız ürünleri koyabilirsiniz.

Suni deriden üretilen Kindfox El Çantasını buradan inceleyebilirsiniz.

5. Amazfit Akıllı Saat ile çağa ayak uydurun

Erkekler tarafından tercih edilen diğer aksesuarlardan biri de kol saati. Bu ürünler, her ne kadar kombinleri tamamlayan şık aksesuarlar olsa da işlevsel yönüyle de revaçta. Özellikle akıllı teknolojiyle donatılan kol saatleri, çok daha ilgi çekici. Amazfit GTR 2e Akıllı Saat, spor faaliyetlerine eşlik eden teknoloji harikası bir ürün. 90 farklı spor moduyla kendinize özel bir egzersiz süreci oluşturabilirsiniz. 5 ATM özelliğiyle yüzme esnasında bile kullanabilirsiniz. Ayrıca ikinci nesil Optik PPG sensörü sayesinde nabız, kanda bulunan oksijen ve uyku kalitesi gibi önemli detayları takip edebilirsiniz.

Ofis stilinizi tamamlayacak ve size sporda da eşlik edecek bu şık kol saatine buradan ulaşabilirsiniz.

6. Parasını sonuna kadar hak eden bir laptop çantası

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Laptop, ofiste kullanılan en temel eşyalardan biri. Bunun bir sonucu olarak kaliteli bir laptop çantası almak şart. Bizim bu noktada önerimiz, Tomtoc Laptop Çantası. Hafif bir tasarıma sahip olan bu ürün, taşıma konusunda son derece rahat. Çantayı elde veya omuzda taşıyabilirsiniz. Omuz askısında bulunan ped, ergonomik bir kullanım imkanı verir. Diz üstü bilgisayarınızı ana bölmeye koyabilir; önde bulunan ceplere ise telefon, cüzdan ve şarj aleti gibi farklı eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Köşe korumaları, cihazınızı darbe ve düşmelere karşı muhafaza eder. Su geçirmez özellikli dış malzemesi, tüm hava koşullarında kullanıma imkan verir.

Kalitesiyle kullananlardan tam not alan Tomtoc Laptop Çantası’nı buradan inceleyebilirsiniz.

7. Babanız en iyilerine layık

Babanız için en uygun yılbaşı hediyesine gelin birlikte karar verelim. İşe giderken kullanabileceği 5 farklı modelden oluşan Hisdern Kravat Seti, bizce tam babanıza göre. Elbette sadece iş ortamıyla sınırlı değil. Bu set, tüm özel günler ve davetlerde tercih edilebilir. Klasik desenlerin hakim olduğu kravatların yanında cep mendilleri de mevcut. Jakar dokuma tekniğiyle üretilen kravatlar, %100 ipek kumaşa sahip. Kravat seçiminde tasarım ve renk kadar kullanım kolaylığı da önemli bir ayrıntı. Hisdern Kravat Seti’ndeki tüm parçalar, kaliteli iç astara sahip. Bu sayede zahmetsizce bağlanıp kullanıma hazır hale gelir.

Ürünü buradan satın alabilirsiniz.

8. Yüzük sevenleri buraya alalım

Yüzük takmayı seven beyefendileri buraya alalım. Tesbih Otağı, 4 farklı yüzük modelinden oluşan harika bir set ile karşınızda. Özel tasarım ahşap kutusuyla satışa sunulan bu set; eşe, dosta alınabilecek en iyi seçeneklerden biri olabilir. Yüzükler, gümüş kaplamalı yapıları sayesinde alerjiye neden olmaz. Yani set, hassas ciltliler için oldukça ideal. Kimyasal maddeyle temas etmediği sürece yapısını uzun süre korur. Ayarlanabilir özelliğiyle kolayca takıp çıkarılabilir ve farklı ölçülerdeki parmaklara uyum sağlar. Yüzükleri dilerseniz ayrı ayrı, dilerseniz bir arada kullanabilirsiniz.

Eğer "Benim ofisimde sıkı kurallar yok." diyorsanız Tesbih Otağı Yüzük Seti’ne buradan ulaşabilirsiniz.

9. Gün boyu süren konfor

Yılbaşı hediyesi olarak ayakkabı almayı mı düşünüyorsunuz? Öyleyse size güzel bir önerimiz var: Takım elbiselerle şık bir uyum yakalayan Ducavelli Suit Ayakkabı, tam da stil sahibi erkeklere göre! Klasik bir model olan ayakkabı, bağcık detaylarına sahip. Ayakkabının hem dış hem iç kısmı, %100 deri materyalden üretilir. Bu sayede uzun süreli bir kullanım imkanı tanır. Anatomik iç tabanı, gün boyu ayakları rahat ettirir. Ayrıca hava alan yapısı, ayak sağlığına destek olur. Neolit tabandan oluşan ayakkabı, aşınmaya karşı oldukça dayanıklı.

Ducavelli Suit Klasik Ayakkabı’yı satın almak için bu sayfaya göz atabilirsiniz.

10. İhtiyacınız olan her şey, bu setin içinde



Polo Club, ihtiyacınız olan aksesuarları bir arada sunuyor. Setin içinde gömlek, kravat, cüzdan ve kemer bulunuyor. Beyaz renkli klasik gömlek, organik pamuklu dokusuyla konfor sunuyor ve sürdürülebilir bir dünya için katkıda bulunuyor. Ter tutmayan kumaş yapısıyla sıcak havalarda rahatlık vadediyor. Vücuda oturan slim fit kalıba sahip bu gömlek, çok şık bir stil yaratıyor. Setin içinde yer alan kemer ve cüzdan siyah, kravat ise mavi renkle satışa sunuluyor.

"Yok yok!" dedirten bu şık sete linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

