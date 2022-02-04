Ofiste adından stiliyle söz ettirmek isteyenlere smart casual kombin önerileri

Moda; yükselen trendlerden, bir anda parlayıp sönen kıyafetlerden ve abartılı aksesuarlardan çok daha fazlası. Moda aslında kendinizi ifade etmenizin, yaşama karşı tavrınızı göstermenizin ve karakterinizi yansıtmanızın en şık yolu. Ancak iş yerlerindeki kurallar nedeniyle içinizden geldiği gibi giyinmek pek mümkün olmayabilir. Bu sebeple günün sonunda bitmeyen işler, uzayan toplantılar veya stresli anlaşmaların arasında sıkıcı bir takımın içinde kendinizden uzaklaşmış hissedebilirsiniz. Neyse ki sizin için hazırladığımız listeyi inceleyerek stilinizi yansıtabileceğiniz smart casual kombin önerilerine tek tıkla ulaşabilirsiniz.

1. Fazla parçaya ihtiyacınız yok

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Konu moda olunca yapılan en sık hatalardan biri de şık gözükmek için çok fazla parçaya ihtiyaç olduğunu düşünmek. Günlük hayatınızda trend gözükmek için üst üste parçalar veya bol takılar kullanmak bir seçenek olsa da ofis hayatında bu yol pek de pratik görünmüyor.

Tulumlar, minimum efor ve maksimum şıklık ile ofis kombinlerinde yardımınıza koşuyor. Sade ve desensiz bir model olan bu tulum ile hem kendinize takı kullanmak için alan yaratabilir hem ofis kurallarına uygun giyinebilirsiniz. Tarzınızı yansıtacak kemer ve bileklikleri takarak kombininize ruh katabileceğiniz Koton'un bej renkli minimal tulumunu mutlaka incelemelisiniz.

2. Ayakkabınızla fark yaratın

Bazen ofis kombinlerinde belirli renklerin ve tarzların arasında sıkışıp kaldığınızı hissediyor olabilirsiniz. Ancak kurallar ne kadar katı olsa da moda bir yolunu bulur. Oyunbozan ayakkabılar, ofis stilinde fark yaratmak ve tarzını göstermek isteyenlerin emrine amade.

Düz taban ayakkabılardan sıkıldıysanız kalın topuklar ofis koşuşturması için ideal tercihlerden biri olabilir. Hem ofise hem renkli kişiliğinize uygun bir seçim yapmak için Deripabuç Hakiki Deri Ayakkabı'yı kullanabilirsiniz. Deripabuç'un kalın topuklu ve renkli bu modelini tek renk ve düz tulumlar ya da elbiseler ile kombinleyebilir, renkli stilinizi ayakkabılarınızla ortaya koyabilirsiniz.

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3. Beyaz gömleğe yeni yaklaşımlar

Ofis kıyafeti deyince akla gelen ilk seçenek tabii ki beyaz gömlek. Her renge uyum sağlayan, pantolon veya etek fark etmeksizin kolaylıkla kombinlenebilen beyaz gömlekler; çizgisini kaybetmeden alışılmışın dışına çıkmayı başarıyor. Siz de alışılagelmiş beyaz gömleklerden sıkıldıysanız modern bir şıklık sunan modellere göz atabilirsiniz.

Hakim yakası ve dantel işlemeleriyle stilinizi ortaya koyacak bu beyaz gömleği, desenli etekler ve ekose pantolonlar ile bir arada kullanabilirsiniz. Bohem bir stil yaratmak istiyorsanız düz renkli İspanyol paça pantolonları ve renkli ayakkabıları tercih edebilirsiniz.

4. Ofis stilinde ekose mi?

Ekose, podyumların vazgeçilmez desenlerinden biri. Doğadan ilham alan renkleri ve başına buyruk çizgileri ile moda dünyasında adeta özgürlüğün ve asiliğin sembolüne dönüşen bu deseni ofis stilinizde kullanmaya ne dersiniz?

Genellikle kırmızı çizgilerle görmeye alışkın olduğumuz ekose deseni gri ve siyah gibi daha sakin renklerde tercih ederek ofise uygun bir hale getirebilirsiniz. Pantolon modellerinde daha sık kullanılan ekoseyi basic kazaklar ve gömleklerle kolayca kombinleyebilirsiniz. Koton'un pastel sarı çizgiler ile süslenen ekoseli geniş paça pantolonu ile özgün stilinizi yansıtabilirsiniz.

5. Trikonun sıcaklığı tüm ortamı ısıtmaya yeter

Beton plazalarda ve stresli çalışanların arasında kimi zaman kendinizi yabancılaşmış hissetseniz de iş arkadaşlarınızla keyifli bir kahve molası veya patronunuzun yaptığı küçük bir espri, tüm o kasvetli havayı dağıtmaya yeter. Triko parçalar da tıpkı bu samimi anlar gibi ciddi ve tekdüze ofis kombinlerine sıcaklık katar.

Stilinize casual bir dokunuş yapacak triko hırkalar, özellikle kış aylarında en büyük kurtarıcınız olmaya aday. Havuç model pantolon ve gömlek kombinlerinize farklılık katmak için kullanabileceğiniz bu parçaları, kolsuz elbise veya tulumlarınızı kışa uyarlamak için de giyebilirsiniz. Kolayca kombinlenebilir DeFacto Balon Kollu Kuşaklı Triko Hırka'yı alışveriş listenize mutlaka eklemelisiniz.

6. Blazer ceketlere alternatif: Kimonoya göz kırpan modeller

Şu bir gerçek ki blazer ceketlere hepimiz bayılıyoruz. Ancak blazer ceketlerin keskin tavrı ve ciddi görünümü, bazı günler hislerimizi doğru şekilde yansıtmayabiliyor. Daha enerjik görünmek istediğimiz günlerde ise kimono benzeri ceketler bizi güvende hissettiriyor. Uzakdoğu'nun sakinliğini yansıtan bu parçalar, ofis stilinize yepyeni bir hava katmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyaz dalga desenli bu kimono ceketi, düz ve koyu renkli elbiseleriniz ya da etek-basic bluz kombinlerinizle buluşturabilirsiniz. Hafta sonları bir kot ve baskılı tişörtle de tamamlayabileceğiniz bu parçayla her an enerjik stilinizi yansıtabilirsiniz.

7. Ofisin rock starı olabilirsiniz

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Sadece yaptığınız başarılı işlerle değil, tarzınızla da iddianızı ortaya koymak istiyorsanız ofis stilinize ekleyeceğiniz deri parçalarla içinizdeki rock starı dışarı çıkarabilirsiniz. Son dönemlerde ceketten fırlayarak pantolonlara sıçrayan deri, cool ve casual bir ofis stilinin anahtarına dönüşüyor.

Deri pantolonları ofis stilinize uyarlamak için basic parçalarla buluşturabilirsiniz. Siyah gömleklerle oldukça şık bir görünüm yakalayan deri pantolonu daha casual bir görünüm yaratmak için soğuk tonlu triko kazaklar veya pamuklu tişörtlerle tamamlayabilirsiniz. Sneakerlarla kombinleyerek şıklığınızı arşa çıkarabileceğiniz Oodji Suni Deri Pantolon'a mutlaka şans vermelisiniz.

8. Yeni nesil kombinler

Takım etek-ceketlerden sıkıldıysanız ve ofis stiliniz için minimal ve pratik parçalar arıyorsanız ceket elbiseler tam size göre. Takım elbise şıklığı ile günlük bir elbisenin konforunu buluşturan bu büyülü parçalar, özellikle önemli toplantılara tarzınızla damga vurmanızı sağlayacak.

TRENDYOLMİLLA Ceket Elbise ile fazla uğraş vermeden şık görünebilirsiniz. Kış aylarında çizmelerle, yaz mevsiminde ise loafer ayakkabılar veya babetlerle tamamlayabileceğiniz bu parçayı taç ya da toka gibi saç aksesuarlarıyla detaylandırabilirsiniz. Stilettolarla kombinleyerek önemli iş yemeklerine katılabileceğiniz bu elbise, gardırobunuzun baş köşesine yerleşmeye aday.

9. Aksesuarsız olmaz!

Takıp takıştırmayı seviyor ancak ofis ortamına uygun aksesuar bulamıyorsanız size bir müjdemiz var. Çerçeveli gözlükler ile kombininizi tamamlayarak stil sahibi görünebilirsiniz! Smart casual stilin vazgeçilmez aksesuarı kemik gözlükleri aksesuar dolabınıza mutlaka eklemelisiniz.

Ormanların zeki ve çevik hayvanı leopardan ilham alınarak tasarlanan bu mavi filtreli oval gözlüğü, tüm ofis kombinlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle toplu saç ve minimal altın küpeler ile çok yakışacak bu model, hem tüm gün ekrana bakmaktan yorgun düşen gözlerinize hem ofis stilinize iyi gelecek.

10. Sırt çantalarına şans verin

Sırt çantalarının okul yıllarında kaldığını düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. En az bir clarks çanta kadar şık ve modern görünen bu modeller, sizi hiçbir eşyanızın sığmadığı küçük çantalardan kurtarmaya geliyor. İhtiyaç duyduğunuz her şeyi yanınızda taşımanızı kolaylaştıran sırt çantaları, en sıkıcı ofis kombinlerine bile ruh katmaya hazırlanıyor.

Sırt çantasının konforu ve clarks modellerin şıklığının birleştiği BloominBag'in siyah-beyaz sırt çantası, zebra desenli tasarımıyla emrinize amade. Özellikle ceket elbise ya da kalem etek-gömlek kombinlerinize casual bir dokunuş yapacak bu çantayı incelemeyi unutmayın.