Ofiste üşümeden şık olmanı sağlayacak tüyolarımıza mutlaka göz at!

Kat kat ama akıllıca giyin.

Kış kombinlerinde “soğuk hava = tek kalın kıyafet” denkleminden çıkmanın vakti geldi. Asıl mesele, katmanları akıllı seçmek. İnce ama sıcak tutan bir içlik, onun üzerine hafif bir pamuklu gömlek ya da ince triko, en üstte de dökümlü bir blazer ceket, hem sıcak hem profesyonel görünüm garantisi. Üstelik gün içinde ısı değişirse katman ekleyip çıkararak vücut dengesini koruyabilirsin.

Yün, kaşmir ve viskon gibi sıcak tutan kumaşlara yatırım yap.

Kışın da her zaman olduğu gibi stil sadece renkten ibaret değil, kumaş tercihi her şeyi değiştiriyor. Sentetik kumaşlar vücut ısısını hapseder ama hava geçirmez; yani bir süre sıcak kalır, sonra terletir ve üşütür. Oysa yün, kaşmir, viskon gibi doğal lifler vücudu sıcak tutarken nefes aldırır. Bu kumaşlar “şık ama rahat” görünümün anahtarıdır. Özellikle ofis ortamında bu kumaşlar konforu da beraberinde getirir.

İpucu: Kış alışverişinde etiketleri mutlaka kontrol et—“%100 polyester” gördüğün an bir düşün. %40 üzeri yün karışımı olan her parça uzun vadede seni hem sıcak hem şık tutar.

Midi boy elbiseler ve uzun çizmelerle hem sıcak kal hem zarif görün.

Kışın elbise giymek cesaret ister ama doğru parçalarla çok kolay. Midi boy elbiseler, bacakları rüzgârdan korur, uzun çizmelerle birleştiğinde ise mükemmel görünür. Diz üstü çizmeleri kalın çoraplarla kombinleyerek sıcaklığı da artırabilirsin.

Kumaş olarak trikolar ya da dökümlü jarseler kışa en uygun olanlar. Üzerine bir kemer ekleyip blazer’la tamamladığında hem vücut orantını korur hem de şıklığı yakalarsın.

Oversize kazakları profesyonelce kombinle.

Evet, oversize kazaklar rahat ama biraz fazla rahat görünme riskleri de var. İşin sırrı denge. Altına dar kesim pantolon veya kalem etek giyersen, üstteki hacimli formu nötrlersin.

Kazağının yakasına gömlek yaka eklemek ya da kol uçlarını dışarı çıkarmak, kombine tam da ofis havası verir. Renk olarak gri, krem ve toprak tonları hem sıcak görünür hem de profesyonel bir izlenim bırakır.

Renklerle ısın, enerjini giyimine yansıt.

Kışın grilere, siyahlara gömülmek artık biraz basit. Eğer ofis ortamın izin veriyorsa, sıcak tonlarla enerjini yansıt. Hardal, tarçın, bordo, bej gibi tonlar hem seni hem ortamı ısıtır. Bu renkleri şal, fular, çorap veya takı gibi küçük detaylarla kullanmak bile fark yaratır.

Ayrıca sıcak tonları nötr renklerle (örneğin camel blazer + beyaz gömlek) kombinlemek, renk dengesini korumanı sağlar. Unutma: Açık renkler ışığı yansıtır, yüzüne canlılık verir.

Blazer ceketler kat kat giyinme oyununun kahramanı.

Blazer ceketler, kışın ofiste hem sıcak tutar hem de kombine anında derli toplu bir görünüm kazandırır. İçine triko giy, altına jean veya kumaş pantolon ekle. Sonuç: “Ben bu işi biliyorum” kombini.

Bir diğer avantajı, blazer’ların gün boyu sıcaklık değişimlerine uyumlu olması. Sabah metroda ısıtır, öğlen ofis sıcakken çıkarır, akşam toplantıya girerken yeniden giyersin.

Termal ama ince katmanlarla görünmez sıcaklık yakala.

Moda dünyası artık akıllı kumaşlarla dolu! İnce, esnek ve nefes alan termal içlikler, seni kalın katmanlardan kurtarır. Elbisenin altına veya pantolonunun içine giydiğinde görünmez ama etkisi inanılmaz olur.

İpucu: Üst beden için “heattech” tarzı, nefes alabilir kumaşlar seçersen, terleme yapmadan sıcak kalırsın. Böylece kışın stil uğruna donmak zorunda kalmazsın.

Ayaklarından gelen soğuğu durdur: kalın tabanlı botlar.

Ayaklar vücudun ısı dengesini direkt etkiler. Eğer ayakların üşüyorsa, sıcak giyinsen bile titrersin. O yüzden ofis stiline uygun kalın tabanlı, bilek hizasında biten botlar tercih et. Hem zarif durur hem de ayak altındaki soğuğu keser.

Kısa topuklu modeller, blazer veya elbiselerle mükemmel bir uyum sağlar. İpucu: Ayakkabı tabanına yünlü bir iç tabanlık koyarsan ekstra sıcaklık sağlar ve kimse fark etmez!

Atkı ve şallar sadece aksesuar değil, kurtarıcı.

Ofiste bile bazen boyun ve omuz bölgesinden gelen soğuk seni rahatsız edebilir. Şık bir atkı veya geniş bir şal, bu noktada hem aksesuar hem sıcak tutacak bir seçim olur.

Renkli veya desenli bir model seçip sade kombinlerin üzerinde kullanırsan, tüm görünümü canlandırırsın. Ayrıca atkını blazer içine sıkıştırmak, stiline avrupai bir hava katar.