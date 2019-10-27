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ÖĞ-DER 9. Kısa Film Senaryo Yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 14:33 | Son Güncelleme

Her sene farklı konularda kısa film senaryosu yarışması düzenleyen dernek, bu seneki yarışmanın konusunu "ırkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme" olarak belirledi - Yarışmada birinci 5 bin, ikinci 3 bin, üçüncü 2 bin ve mansiyon ödülü alacak 2 kişi biner lira kazanacak

İSTANBUL (AA) - Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER) tarafından düzenlenen "9. Kısa Film Senaryo Yarışması"nın başvuruları başladı.

Her sene farklı konularda kısa film senaryosu yarışması düzenleyen ÖĞ-DER, bu sene düzenlediği 9. Kısa Film senaryo yarışmasının ana konusunu "ırkçılık, ayrımcılık, ötekileştirme" olarak belirledi.

Dernek Genel Başkanı Hamdi Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada ırkçılık, ötekileştirme ve ayrımcılıktan dolayı Türkiye'de ve dünyada yaşanan sıkıntıların sanat yoluyla eleştirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Sürücü, vicdanları yaralayan ırkçılık ve ayrımcılık gibi konuların zararlarına dikkati çeken kısa film senaryolarını ödüllendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Son katılım tarihi 16 Mayıs 2020 olan yarışmanın jürisi, bu tarihten sonra açıklanacak. Yarışma sonucunda birinci 5 bin, ikinci 3 bin, üçüncü 2 bin, mansiyon ödülü alacak 2 kişi biner lira ve bir yıllık Milli Şuur Dergisi aboneliğiyle ödüllendirilecek.

Ayrıntılı bilgilere "http://www.ogder.org/kisafilm.aspx" adresinden erişilebilen yarışmada dereceye giren senaryolar kitaplaştırılarak dernek tarafından filme çektirilecek.

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ayrımcılık ırkçılık Kısa Film Senaryo Yarışması ÖĞ-DER ötekileştirme Şuurlu Öğretmenler Derneği

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