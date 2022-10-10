ÖGG kimlik yenileme randevusu nasıl alınır? ÖGG kimlik yenileme belgeleri nelerdir?

Özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen kişilerin, kendinden istenen belgeleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekir. İşlemlerin yoğun olması sebebi ile belgelerin teslim edilebilmesi için randevu alınması gerekir. ÖGG kimlik yenileme evraklarını tamamlandıktan sonra randevu için ikamet ettiğiniz il sınırları içinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığına başvurmanız gerekir. İllere göre randevu saatleri de değişiklik gösterir. İstanbul için ÖGG randevu saatleri genellikle sabah 9 akşam 5 olarak belirlenmiştir.
Özel güvenlik kimlik kartı yenileme işlemi 5 yılda bir yapılmalıdır. Özel güvenlik yenileme eğitimi olarak uygulanır. Eğitim yaklaşık olarak 6 ila 8 gün süresinde tamamlanır. Eğitimi tamamladıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından bir sınav uygulanır. Bu sınav; 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test bölümü ve 5 adet mermi atışı olan uygulamalı atış bölümünden oluşur. Sınavdan geçmek ya da kalmak gibi bir durum yoktur. Bilgilerin güncellenmesi amacı ile yapılır.
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı yenileme müracaat işlemleri için birkaç adımın takip edilmesi gerekir.
Özel güvenlik kimlik kartı yenileme; daha önce silahsız özel güvenlik sertifikası almış kişilerin başvurduğu bir işlemidir. Kimlik kartı yenileme işlemi 5 yıllık sertifika geçerlilik sürelerine en az 6 ay ya da en fazla 1 yıl kala yapılmalıdır. Sonrasında ise kimlik kartını yenileme süreçleri için gerekli evraklar ile başvuru yaparlar.
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