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ÖGG kimlik yenileme randevusu nasıl alınır? ÖGG kimlik yenileme belgeleri nelerdir?

10.10.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen kişilerin, kendinden istenen belgelerle birlikte 5 yıllık yenileme süresine en az 6 ay en fazla 1 yıl kala başvuru yapmaları gerekir. Bunun için Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığına başvuru yapılır. ÖGG kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

ÖGG kimlik yenileme randevusu nasıl alınır? ÖGG kimlik yenileme belgeleri nelerdir?

Özel güvenlik kimlik kartı almak isteyen kişilerin, kendinden istenen belgeleri Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekir. İşlemlerin yoğun olması sebebi ile belgelerin teslim edilebilmesi için randevu alınması gerekir. ÖGG kimlik yenileme evraklarını tamamlandıktan sonra randevu için ikamet ettiğiniz il sınırları içinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüklerine bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığına başvurmanız gerekir. İllere göre randevu saatleri de değişiklik gösterir. İstanbul için ÖGG randevu saatleri genellikle sabah 9 akşam 5 olarak belirlenmiştir.

Özel güvenlik kimlik kartı yenileme nasıl yapılır?

Özel güvenlik kimlik kartı yenileme işlemi 5 yılda bir yapılmalıdır. Özel güvenlik yenileme eğitimi olarak uygulanır. Eğitim yaklaşık olarak 6 ila 8 gün süresinde tamamlanır. Eğitimi tamamladıktan sonra Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından bir sınav uygulanır. Bu sınav; 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test bölümü ve 5 adet mermi atışı olan uygulamalı atış bölümünden oluşur. Sınavdan geçmek ya da kalmak gibi bir durum yoktur. Bilgilerin güncellenmesi amacı ile yapılır.

ÖGG kimlik yenileme randevusu nasıl alınır?

Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı yenileme müracaat işlemleri için birkaç adımın takip edilmesi gerekir.

  • İlk olarak e-randevu.istanbul.pol.tr/randevu/ bağlantısına tıklamanız gerekir.
  • Bir sonraki adımda işlem türünü seçmeniz gerekir. Bunun için "Silah Ruhsat İşlemleri" ve "Özel Güvenlik Kimliği" seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.
  • Yapacağınız işlemin ve hangi birimde işleminizin gerçekleşeceğini belirlemeniz gerekiyor.
  • Kimlik numaranızı yazdıktan sonra 5 haneli güvenlik kodunu yazmanız gerekiyor.
  • Bundan sonraki adımda "Randevu Al" butonuna basmanız gerekir.
  • Tarih ve saati belirledikten sonra "Devam Et" butonuna basmanız gerekir.
  • Gerekli Belgelerin neler olduğunu ve Önemli Not kısmını okuduktan sonra "Devam Et" butonuna tıklamanız gerekir.
  • Sizden istenen temel bilgileri; adınızı, soyadınızı, baba adınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, doğum yılınızı ve ikamet adresinizi formda doğru bir şekilde doldurmalısınız. Doldurduktan sonra "Devam Et" butonuna basmanız gerekir.
  • Tüm bu adımları tamamladıktan sonra randevu bilgileriniz e-mail adresinize ve telefonunuza gönderilir.
  • e-randevu.istanbul.pol.tr/randevu adresinden ÖGG yeni kimlik sorgulama yapabilirsiniz.

Özel güvenlik kimlik kartı kaç ay kala yenilenir?

Özel güvenlik kimlik kartı yenileme; daha önce silahsız özel güvenlik sertifikası almış kişilerin başvurduğu bir işlemidir. Kimlik kartı yenileme işlemi 5 yıllık sertifika geçerlilik sürelerine en az 6 ay ya da en fazla 1 yıl kala yapılmalıdır. Sonrasında ise kimlik kartını yenileme süreçleri için gerekli evraklar ile başvuru yaparlar.

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