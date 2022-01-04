ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 Özel Güvenlik Sınavı sonuçları sorgulama ekranı!

ÖGG sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih merakla bekleniyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar sınav sorgulama ekranını sorguluyor. Peki ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

2022 ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İlk olarak yazılı sınavların 19 Aralık'ta yapılması sonrası Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından ÖGG sonuçları erişime açılacak.

İlgiyle takip edilen sonuçların 15 gün içerisinde, yani Ocak ayının ilk haftası içerisinde paylaşılması bekleniyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuru sonrası adaylar ÖGG sonuçlarını "https://onlineislemler.egm.gov.tr/" internet adresi üzderinden takip edebilecek. Adayların heyecanla beklediği söz konusu sınavın sonuçlarına ise T.C kimlik numarası bilgisi ile ulaşılabilecek.

Ayrıca yazılı sınav sorularına ya da yazılı sınav sonucuna itiraz için tarihler belirlendikten sonra adaylar, sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek işlemlerini yapabilecek.

