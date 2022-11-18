ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Sınav sonucu nasıl öğrenilir? 2022 ÖGG sınav sonucu ekranı!

ÖGG sınav sonuçları açıklaması bekleniyor. Adaylar, konuya ilişkin bilgi edinmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih bir süre önce duyurulmuştu. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2022 EGM 100. dönem ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı...

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖGG sınav sonuçları bugün (18 Kasım 2022 Cuma) açıklanacak.

ÖGG sınavına giren adayların sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih ise 21-23 Kasım 2022 olarak belirtildi.

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖGG SORU VE CEVAPLARI PAYLAŞILDI

Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları EGM'nin web sitesinde yayımlandı.



