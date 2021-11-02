ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖGG sonuçları açıklanma tarihi...

Bu sene 94. dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanma tarihi adaylar tarafından araştırılıyor. Vatandaşlar sonuçları beklerken, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklama geldi. Peki ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 yılı Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 17 Ekim'de yapılan 94. dönem ÖGG sınavının ardından sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların erişimine açılmıştı.

Adaylar şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye koyuldu. EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. 94. dönem ÖGG sınav sonuçları tarihi 5 Kasım olarak açıklandı.

ÖGG SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları ise “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” adresi üzerinden adaylara duyurulacak.



